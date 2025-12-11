Bubekszuverenitás: a magyar miniszterelnök szerint az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma az amerikai nemzetbiztonsági stratégia

Ahogy az sejthető volt, Orbán Viktor is reagált az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiára, amit Facebook-posztjában rögtön az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentumának nevezett.

„Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…

– írta a posztjában a sértett emberek Holdról is jól látható, kárörömmel vegyes elégtételével. Szerinte „az amerikaiak is látják, hogy Európa egy hosszú gazdasági zsákutca végére ért”, egy olyan gyenge szövetséges, amely nem tudja megvédeni magát, és amelyre nem lehet támaszkodni nemzetközi ügyekben.

Orbán ír az amerikai stratégia kapcsán Európa civilizációs válságáról is, valamint arról, hogy hiba volt felégetni „az Oroszországgal kialakult hálót”, és hogy „stratégiai szinten újra kell építeni az európai-orosz viszonyrendszert”.

A szuverenitásra oly kényes miniszterelnök érdekes módon nem az általa 15 éve teljhatalommal vezetett ország valamelyik dokumentumát/stratégiáját nevezte az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentumának, hanem egy másik országét. Ráadásul ennek a tervnek a kibővített változatában állítólag Ausztria, Magyarország, Olaszország és Lengyelország azok között az államok között szerepelnek, amelyekkel az Egyesült Államoknak „szorosabban együtt kellene működnie… azzal a céllal, hogy eltávolítsa őket az [Európai Uniótól]. (Emlékeztetőül: Magyarország saját döntéséből kifolyólag az Európai Unió teljes jogú tagja, az uniós jog a magyar jogrendszer része, a közvélemény-kutatások szerint pedig a magyar társadalom számára ma is nagyon fontos az EU-tagság).

A szakértők szerint az EU elleni ideológiai vádiratként is értelmezhető új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról itt írtunk bővebben.