Egy betűtípus is áldozatul esett a Trump-kormányzat woke elleni háborújának

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden megtiltotta a nagykövetségeknek, a diplomatáknak és a minisztérium dolgozóinak, hogy a Calibri betűtípust használják. A külügy 2023-ban, még Joe Biden elnöksége idején tért át erre a betűtípusra, most Rubio utasítására újra a Times New Roman betűtípust kell használni.

Rubio szerint a váltás „pazarló” volt, és csak a DEI-programok (diverzitás, méltányosság, inkluzivitás) kedvéért történt. A „visszatérés a hagyományokhoz” című utasításában úgy fogalmazott, ez helyreállítja a hivatalos dokumentumok „illemét és professzionalizmusát”. A Calibri szerinte túl informálisnak hat, és nem illik a minisztérium hivatalos irataihoz.

Antony J. Blinken külügyminiszter 2023-ban azért állította át a minisztériumot Calibrire, mert ez a betűtípus jobban olvasható a gyengénlátók, a diszlexiások és a képernyőolvasót használók számára. Rubio szerint azonban ez csak pénzikidobás volt, és 145 ezer dollárjába, átszámítva 47 millió forintjába került a minisztériumnak.

Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag hivatalba lépésének pillanatában háborút hirdetett a DEI-programok ellen. Ezek kifejezetten olyan programok, amelyekkel a vállalatok igyekeznek biztosítani, hogy egyes alulreprezentált társadalmi rétegek (nők, bevándorlók, feketék, csak hogy a legláthatóbbakat emeljük ki) is egyenlőbb esélyekkel jelenhessenek meg a munkaerőpiacon, magyarán hogy senkit ne diszkrimináljanak negatívan a neme, bőrszíne, vallása, szexuális orientációja, stb. miatt a munkahelyén.

A Trump-adminisztráció szerint a DEI-programok pozitív diszkriminációja elfogadhatatlan, ezért minden módon igyekeznek fellépni ellenük. Méghozzá sikerrel, a nagy cégek (pl. a Meta, az Amazon, és a McDonald's) is sorra jelentették be az év elején, hogy részben vagy egészben befejezik a DEI-programjaikat, aki pedig ezt nem tette meg önként, annál - például ilyen a Disney - a kormányhivatal kopogtatott. (New York Times, AP)