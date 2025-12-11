Elfogták a debreceni javítóintézetből megszökött fiút

Elfogták azt a 17 éves fiút, aki a debreceni javítóintézetből szökött meg, ahol állítása szerint bántalmazták, számolt be róla az RTL. A rablás miatt bent lévő nem sokkal azután lépett meg, hogy a rendőrség átvette az intézmény irányítást a Debreceni Javítóintézetben. A csatorna úgy értesült, hogy a fiút a szabolcsi Dombrádra vitte a nagyapja, akinek telefonon mondta el, hol bujkál, ugyanis a szökés után egy kertes házba kéredzkedett be. Korábban arra panaszkodott, hogy az intézményben megverték. A debreceni intézet igazgatóhelyettese, Varga László Balázs az, aki a Szőlő utcai intézet élére került megbízott igazgatóként, miután az előző megbízott igazgató, Kovács-Buna Károly hétfőn lemondott.