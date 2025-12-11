„Fél a »Tisza-adótól«?” – vidéki vásárban és Budapesten is feltettük a kérdést

Gulyás Gergely: Ha a rendőrség irányítja a javítóintézetet, ilyen esetek nem fordulnak elő

A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek - mondta Gulyás Gergely a 444 kérdésére a megbízott igazgató által elkövetett bántalmazásokról szóló felvétel után. Bár már Orbán szerint is ki kellene vizsgálni, miért nem lépett hamarabb a rendőrség Juhász Péter Pál ügyében, a kormány szerint mégis az a jó megoldás, ha ezek az intézmények a rendőrség irányítása alá kerülnek.