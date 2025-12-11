Hadházy Ákos: 54 milliárd forintot tett az állam abba a cégbe, amely visszavásárolja a 4iG-nek korábban ingyen odaadott műsorszórót

Ahogy mi is megírtuk, az állami tulajdonban lévő a Pro-M Zrt. megvásárolta a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t. a Jászai Gellért-féle 4iG-csoporttól. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő arról ír egy csütörtök reggeli Facebook-posztjában a cégbírósági nyilvántartásban – például ügyfélkapus belépés után itt – fellelhető dokumentum alapján, hogy a Digitális Magyarország Ügynökség 54 milliárd tőkét tesz az állami tulajdonú Pro-M ZRt.-be, és egyben felszólítja az igazgatót, hogy a pénzből vegyék meg az egykori Antenna Hungária műsorszóró eszközeit.

Hadházy a posztban közzé is teszi az erről szóló 35/2025-ös számú alapítói határozatot. Az ügy sürgősségére utal, hogy azt december 5-én, pénteken a délutáni órákban, 15:32-kor írta alá Both András vezérigazgató.

Mindennek a sajátos „szépsége” abban rejlik, hogy az Antenna Hungáriát korábban ingyen szerezte meg a 4iG, most viszont tízmilliárdokért adja vissza az államnak. Hadházy a posztjában arról is ír, hogy információi szerint nem 54 milliárdot, hanem 70 milliárd forintot fog kapni a 4iG – a határozat 1/d. pontja alapján a PRO-M tőketartaléka valóban 76 milliárd forintra nőtt a tőkeemeléssel.

Ráadásul az Antenna Hungária szolgáltatásainak csak egy része volt a műsorszóró infrastruktúra, amit most visszavásárol az állam, ez azonban pont az a terület, amelynek jelentősége és értéke sokat csökkent, hiszen egyre kevesebben néznek földi sugárzású tévéadókat. (Az Antenna Hungáriáról mi is többször írtunk, például itt vagy itt, de a számlagyáras cikksorozatunkat is érdemes újraolvasni, egészen sok helyen feltűnik benne a 4iG és az Antenna Hungária.)

Jászai Gellért

A héten arról is írtunk, hogy a 4iG megvásárolta azt a FaceKom Kft. nevű, arcfelismerő szoftverekkel és digitális ügyfélazonosítással foglalkozó céget, ami idáig egy Tiborcz István-közeli magántőkealap tulajdonában volt. Ennek kapcsán Hadházy arról írt, információi szerint Tiborcz István ötmilliárd forintért vette a céget, és most nyolcmilliárdért adja el a tavasszal a miniszterelnök egyik lányával, Orbán Sárával és annak családjával együtt magánrepülőző Jászai Gellért vezette 4iG-nek.