Itt a Trump aranykártya, egymillió dollárért cserébe bárki felgyorsíthatja a vízumügyintézését

Donald Trump hivatalosan is elindította az úgynevezett „aranykártya” vízumot, amely lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy egymillió dollárért felgyorsítsák a vízumkérelmük elbírálását, a vállalatok számára pedig azt, hogy kétmillió dollárért meggyorsítsák egy olyan munkavállalójuk vízumügyintézését, akit az Egyesült Államokba szeretnének hozni.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az aranykártya Trumpról elnevezett kormányzati honlapot is kapott, itt „rekordidő alatt megszerezhető amerikai tartózkodást” ígérnek az érdeklődőknek. A weboldal szerint a folyamat a jelentkezési anyagok benyújtását követően heteket vesz igénybe, ebben benne van egy vízuminterjú is. A 15 000 dolláros belbiztonsági feldolgozási díj és – a biztonsági ellenőrzés jóváhagyása után – egymillió dolláros hozzájárulásra van szükség, de a külügyminisztérium felé fizetendő egyéb díjak is felmerülhetnek „a kérelmezőtől függően”. Az oldal szerint a sikeres pályázó törvényes állandó tartózkodási jogot kap EB-1 vagy EB-2 vízum birtokosaként, ezek olyan munkavállalási vízumok, amelyeket „rendkívüli” vagy „kivételes” képességekkel rendelkező személyek számára ítélnek oda.

A weboldal azt is belengeti, hogy hamarosan érkezik a Trump-platinakártya, ennek a várólistájára már fel lehet iratkozni. Ötmillió dollárért cserébe azt ígérik, hogy a jogosult kérelmezők évente akár 270 napot is az Egyesült Államokban tölthetnek anélkül, hogy amerikai adót kellene fizetniük a nem amerikai jövedelmük után.

Amikor februárban először érkeztek hírek az aranykártya programról, a vízum ára még ötmillió dollár volt, mostanra az némileg csökkent, ami miatt az amerikai ajánlat versenyképesebb lehet más, hasonló programoknál. Új-Zéland új aranyvízum-programja például körülbelül hárommillió amerikai dollárba kerül, mégis nagy érdeklődést váltott ki a tehetős amerikaiak körében Trump újraválasztása után.

Az elmúlt hetekben Trump meglehetősen sokat foglalkozott mind a legális, mind az illegális bevándorlás kérdésével, és átfogó változtatásokat vezetett be a legális bevándorlási rendszerben. A szövetségi hatóságok felfüggesztették a vízumkérelmek elbírálását a beutazási tilalommal érintett, többségében afrikai és közel-keleti országok állampolgárai számára, 19 ország állampolgárai számára felfüggesztik a bevándorlási kérelmek vizsgálatát, és felülvizsgálják azt az 50 000-nél is több menedékkérelmet, amelyet a Biden-adminisztráció idején hagytak jóvá.

Mindennek előzménye, hogy a múlt hónapban egy lövöldözésben két nemzeti gárdista is megsérült Washingtonban, egyikük később életét vesztette. A támadással a 29 éves afgán állampolgárt vádolnak, akit korábban a CIA képzett ki, és Afganisztánban az USA-nak dolgozott, idén áprilisban pedig menedékjogot kapott az USÁ-ban. (Guardian, CNN)