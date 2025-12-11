Izland is bojkottálja az Eurovíziót Izrael részvétele miatt

Izland lett az ötödik ország, amely bojkottálja a jövő évi Eurovíziós Dalfesztivált,

A nemzeti műsorszolgáltató, a RÚV igazgatótanácsa közleményében azt írta: „Tekintettel az országban zajló közéleti vitára … világos, hogy sem öröm, sem béke nem fogja kísérni a RÚV részvételét az Eurovízión. Ezért a RÚV arra a következtetésre jutott, hogy ma értesíti az Európai Műsorsugárzók Unióját (EBU): nem vesz részt jövőre az Eurovízión.” Hozzátették, hogy aggályaiakat többször is jelezték az EBU felé, de úgy érzik, ezeket nem kezelték megfelelően.

Izlanddal ellentétben viszont Lengyelország, Ausztria és Németország megerősítette, hogy részt vesz a versenyen, azzal érvelve, hogy az Eurovízió eredendően apolitikus dalversenynek készült, amelynek célja Európa egységének erősítése.

A 2025-ös Eurovízión induló izlandi duó Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Az EBU múlt héten tartotta éves közgyűlését, ahol megvitatták a tagok Izrael részvételével kapcsolatos aggodalmait is, és szigorúbb szavazási szabályok bevezetéséről döntöttek, mivel felmerült, hogy Izrael saját szavazói javára manipulálta a voksolást, kizárásról azonban nem született határozat.

Miután az EBU megengedte Izraelnek, hogy elinduljon a 2026-os, bécsi Eurovíziós Dalfesztiválon, Spanyolország, Hollandia, Írország és Szlovénia is bejelentette, hogy bojkottálja az eseményt. (Guardian)