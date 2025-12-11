Kriminológiai Társaság: A javítóintézetek nem börtönök, a Szőlő utcai intézetben nem elítéltek vannak

Szakmai állásfoglalást adott ki csütörtök délelőtt a Magyar Kriminológiai Társaság a Szőlő utcai botrány, illetve az azzal kapcsolatban a kormányzati kommunikációban és propagandamédiában zajló újraértelmezési törekvések kapcsán. Ennek előzménye, hogy szerdán Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be, hogy a rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek. A kormány gyakorlatilag a bejelentés pillanatával egyidőben egészen hátborzongató módon kezdte el átkeretezni, hogy mi is az a Szőlő utcai-ügy valójában, hiszen másképp rezonál az, ha ártatlan állami gondozott gyermekeket bánt a rendszer, mint ha bűnelkövető fiatalkorúakat.
Azonnal új hangulatot hordozó szavakkal kezdett el kommunikálni a kormány: javítóintézet és (az egyébként valóban helytelenül használt) gyerekotthon helyett ezentúl börtön, állami gondozottak helyett bűnelkövetők, gyerekek helyett fiatalkorúak. Ez azonban a Hintalovon alapítvány gyermekvédelmi pszichológusa szerint nagyon rossz irány. De magát az átszervezést is kritizálták és aggályosnak látják a lapunknak nyilatkozó szakértők.
Az elmúlt napok fejleményeire reagált a Kriminológiai Társaság állásfoglalása, aminek rövidített verziója az alábbi (a teljes állásfoglalás pedig itt olvasható):
A Magyar Kriminológiai Társaság a kriminológia és a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése, tagjai között ügyvédek, ügyészek, bírák, pártfogó felügyelők, joghallgatók éppúgy jelen vannak, mint a bűnügyi tudományok elméleti képviselői.
A Szőlő utcai botrányban közben az eddigi három gyanúsítotton túl újabb három férfit gyanúsított letartóztatását kezdeményezte az ügyészség a Budapesti Javítóintézetben lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. Az ügynek eddig összesen hét gyanúsítottja van, ha a bíróság helyt ad a vádhatóság indítványának, közülük hatan lesznek letartóztatásban.
Gulyás Gergely szerint az ügy tálalása politikai célzatú.
Nem állami gondozottak, nem gyerekek, nem ártatlanok. Bűnözők, fiatalkorúak, veszélyesek. Így is kell velük bánni, sajnálni nem kell őket. A tarthatatlan Tuzson-jelentés után új narratívát épít a Fidesz, hogy átkeretezze a hónapok óta tartó botrányt.
„Nem megátalkodott bűnözők, nem kis szörnyetegek, hanem gyerekek” - mondja Vaskuti Gergő a Hintalovon Alapítványtól.
A szakértők és a szakmai szervezetek kegyetlennek tartják a javítóintézetek kiszervezését. Nem a fenntartóváltás a lényeg, és a Szőlő utcában történtek után hamisan cseng az az érv is, hogy ha már ott lettek volna a rendőrök, mindez nem fordul elő.
Kedd reggel nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok a Szőlő utcai javítóintézethez.
Az ügyészség szerint a hirtelen eljárásoknak semmi közük a nyilvánosságra került videókhoz.