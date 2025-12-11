Letartóztatták a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki még nevelőként megrugdosott egy földön fekvő gyereket

Letartóztatta csütörtökön a bíróság Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját – írja a 24.hu. Ő volt az, aki Juhász Péter, az Együtt egykori politikusa által bemutatott, évekkel ezelőtt készített videón, még nevelői beosztásban durván bántalmazott egy fiatalt. A lap értesülését az ügyészség megerősítette: Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője azt mondta a kérdésünkre, hogy az ügyészség elrendelte egy nevelési szakterületen dolgozó férfi letartóztatását.

Az elmúlt napokban újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével, egyikük Kovács-Buna Károly.

Fotó: Juhász Péter | Juhi / Youtube

A vádhatóság azt írta, hogy a cselekményeik „közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazásnak, valamint kiskorú veszélyeztetésének minősülnek, amiket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntet”. A rendelkezésre álló adatok alapján néhány letartóztatott fiatalkorú kisebb sérüléseket is szenvedett a bántalmazásoktól, de azok nem minden esetben okoztak sérülést. Abban az esetben, amikor azért bántalmaztak egy fiatalkorút, hogy az elhallgassa a sérelmeit, a közlemény szerint az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés is a gyanú tárgyát képezi.

Így a Szőlő utcai ügy kapcsán eddig hét letartóztatott van: