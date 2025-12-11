Letartóztatták a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki még nevelőként megrugdosott egy földön fekvő gyereket

bűnügy
Letartóztatta csütörtökön a bíróság Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját – írja a 24.hu. Ő volt az, aki Juhász Péter, az Együtt egykori politikusa által bemutatott, évekkel ezelőtt készített videón, még nevelői beosztásban durván bántalmazott egy fiatalt. A lap értesülését az ügyészség megerősítette: Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője azt mondta a kérdésünkre, hogy az ügyészség elrendelte egy nevelési szakterületen dolgozó férfi letartóztatását.

Az elmúlt napokban újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével, egyikük Kovács-Buna Károly.

Fotó: Juhász Péter | Juhi / Youtube

A vádhatóság azt írta, hogy a cselekményeik „közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazásnak, valamint kiskorú veszélyeztetésének minősülnek, amiket a törvény külön-külön egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntet”. A rendelkezésre álló adatok alapján néhány letartóztatott fiatalkorú kisebb sérüléseket is szenvedett a bántalmazásoktól, de azok nem minden esetben okoztak sérülést. Abban az esetben, amikor azért bántalmaztak egy fiatalkorút, hogy az elhallgassa a sérelmeit, a közlemény szerint az aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés is a gyanú tárgyát képezi.

Így a Szőlő utcai ügy kapcsán eddig hét letartóztatott van:

  • Juhász Péter Pál és élettársa, őket májusban tartóztatták le. Az intézet volt igazgatóját és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.
  • Házi őrizetben van az ügyintézőként dolgozó nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.”
  • Az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi, egyikük lehet Kovács-Buna Károly, akik a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat bántalmazták. Többek között úgy, hogy egy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.
  • Egy közel 15 éve, főleg nevelési szakterületen dolgozó férfi, aki részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként Juhásznak az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához nyújtott segítséget.
  • Illetve egy negyedik őrizetbe vett ember is van, de róla nem közölt részletes információkat az ügyészség.
bűnügy juhász péter kovács-buna károly bántalmazás kényszermunka Budapesti Javítóintézet könnyű testi sértés emberkereskedelem Szőlő utcai javítóintézet
Kapcsolódó cikkek

Videót mutatott be Juhász Péter, amin a Szőlő utcai intézet megbízott igazgatója bántalmaz egy fiatalt

Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.

Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy

Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában, ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét

Az ügyészség szerint a hirtelen eljárásoknak semmi közük a nyilvánosságra került videókhoz.

Kolozsi Ádám
belföld

Általában ketten jöttek a 12 éves Sáráért, egyikük a Szőlő utca igazgatója volt

Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.

Bábel Vilmos
bűnügy

Négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került a Szőlő utcai javítóintézet nevelője, aki bizonyítékokat akart eltüntetni

Arra kérte a kollégáit, hogy hallgassanak, ha az ügyészek kérdezik őket.

Czinkóczi Sándor
bűnügy