Letartóztattak egy pálházai tanárt, aki megerőszakolta a 12 éves tanítványát

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Letartóztattak egy tanárt, aki megerőszakolta a 12 éves tanítványát. Az 56 éves matematika-informatika szakos tanár két tanítványával került szexuális kapcsolatba, és pornográf felvételeket is készített a gyerekekről.

A Miskolci Törvényszék egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását. A tanárt azonnal elbocsátották munkahelyéről, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálháza általános iskolájából.

Képünk illusztráció
Fotó: Bankó Gábor/444

Becse Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék szóvivője az RTL Híradónak azt mondta, hogy a férfi 2017 és 2019 között férkőzött az egyik ötödikes, majd hatodikos gyerek bizalmába, akit rendszeresen megerőszakolt. Később egy másik, 16 éves tanítványával is szexuális kapcsolatot létesített.

bűnügy Miskolci Törvényszék szexuális erőszak pálháza borsod-abaúj-zemplén megye letartóztatás