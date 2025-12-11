Megszavazta az osztrák parlament a fejkendő betiltását az iskolákban

Az osztrák parlament alsóháza nagy többséggel elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami megtiltaná a muszlim fejkendő viselését az iskolákban a 14 év alatti lányok számára. Egyedül a Zöldek szavaztak ellene – annak ellenére, hogy elvben támogatják a kezdeményezést –, mivel álláspontjuk szerint a konkrét törvény alkotmányellenes.

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP

Az iskolai épületen kívüli rendezvényekre a tilalom nem terjed ki. A februárban induló tájékoztatási időszak után a 2026/27-es tanévtől lehet majd szankciókat alkalmazni, végső esetben 150–800 euró közötti pénzbírság szabható ki. A koalíciós pártok képviselői hangsúlyozták, hogy az elmúlt években egyre sürgetőbbé vált a fejkendő kérdése. A néppárti integrációs miniszter, Claudia Plakolm szerint ma már nemcsak a családi nyomás nehezedik az érintettekre, hanem fiatal férfiak is „erkölcscsőszként” lépnek fel. A fejkendő szerinte nem puszta textildarab, hanem az elnyomás jelképe is.

Ugyanakkor a döntést továbbra is bizonytalanság övezi, mivel az osztrák alkotmánybíróság 2020-ban már megsemmisített egy hasonló, a tíz év alattiakra vonatkozó tilalmat, arra hivatkozva, hogy a szabályozás hátrányosan érinti a muszlim tanulókat, és összeegyeztethetetlen az állam vallási semlegességével.

A kormánykoalíció által most előterjesztett javaslatot az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is támogatta, ami egyedüliként azt is szorgalmazta, hogy a tilalom a tanárokra és más iskolai dolgozókra is terjedjen ki.

Emberi jogi szervezetek bírálták a tervet, és arra figyelmeztettek, hogy a tilalom tovább erősítené a muszlimokkal szembeni előítéleteket. Az Ausztriai Iszlám Hitközség szerint az intézkedés megsérti a vallásszabadságot. „Ez nem a szabadság korlátozásáról szól, hanem a 14 év alatti lányok szabadságának védelméről” – mondta Yannick Shetty, az Új Ausztria és Liberális Fórum (NEOS) parlamenti frakcióvezetője. Szerinte a fejkendő nem egyszerű ruhadarab, hanem – különösen kiskorúak esetében – olyan eszköz, amely a lányokat a férfitekintet elől akarja elrejteni, ezzel túl korán tulajdonít nekik női szerepet.

Christoph Wiederkehr oktatási, tudományos és kutatási miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több fiatal lányra nehezedik nyomás a családjuk vagy velük egykorú fiúk részéről, akik vallási okokra hivatkozva írják elő számukra az öltözködési normákat.

A Zöldek részéről megértést tanúsítottak a kezdeményezés iránt. Sigrid Maurer, a frakcióvezető-helyettes szerint minden lánynak joga van az önrendelkezéshez, és teljesen elfogadhatatlan, ha a tanulókat arra kényszerítik, hogy fejkendőt viseljenek. Ugyanakkor szerinte a kormány is tudja, hogy a törvényt az Alkotmánybíróság (VfGH) meg fogja semmisíteni. (ORF/MTI)