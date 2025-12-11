„Nem lepődtünk meg, hogy a kormány áldozathibáztatással reagál, de nem térünk magunkhoz ettől az arcátlanságtól”

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Miközben a Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat sorra vitte el azokat a Szőlő utcai alkalmazottakat, akik a gyanú szerint súlyosan bántalmaztak javítóintézetes gyerekeket – egyiküknek az orra is eltört -, a kormány igyekszik egy csapásra megoldani az egyre inkább rá égő ügyet azzal, hogy rendőrségi felügyelet alá helyezte ezeket az intézményeket.

A javítóintézet most lemondott megbízott igazgatója bántalmaz egy fiatalkorút. A felvétel nem most, hanem évekkel ezelőtt készült
Fotó: Juhász Péter/YouTube

Ezek eddig a Belügyminisztérium háttérintézménye, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működtek, innen kerültek a rendőrséghez, illetve a büntetés-végrehajtáshoz. A döntést Gulyás Gergely miniszter jelentette be a szerdai Kormányinfón azzal, hogy a rendőrök már ott is vannak az intézményeknél. Ez 5 intézményt érint, olyanokat, ahová bírósági döntés nyomán kerülnek fiatalkorúak.

A miniszter a 444-nek azt mondta, ha a rendőrség irányítja a javítóintézetet, olyan esetek, amilyenek a Szőlő utcával kapcsolatban kiderültek, nem fordultak volna elő.

Forrás

A kormányinfó után nem sokkal megjelent kormányrendelet szerint nem csak a rendőrség, de a büntetés-végrehajtás is komoly szerepet kap: „A javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.”

A rendőrség bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít, rendszeres tájékoztatást tartanak a dolgozóknak arról, milyen intézkedéseket lehet alkalmazni, hogyan kell jogszerűen bánni az intézetben lévőkkel, és biztosítják azt is, hogy az ellátottak zavartalanul beszámolhassanak a rendőröknek az őket ért jogsértésekről.

Mindeközben erősödik az a narratíva, hogy a javítókban bűnözők vannak. „Ez nem árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne. Rablás, szexuális erőszak, terrorcselekmény, lopás, súlyos testi sértés, zsarolás, kábítószer-kereskedelem, garázdaság miatt vannak itt az elítéltek” – magyarázta Gulyás a Kormányinfón. A szóhasználat nem pontos: a Szőlő utcában – legalábbis az intézet leírása szerint - nem elítéltek vannak, hanem olyan fiatalkorúak, akik a bíróság döntése után kerültek letartóztatásba, vagyis valamilyen súlyosabb ügyben gyanúsítottak vagy vádlottak, de nem ítélték el őket.

A döntés értelméről és hatásairól megkérdeztük Rozgonyi Attila pszichopedagógust, volt intézetvezetőt, illetve Krámer Lilla kriminológust, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársát is.

Nem a fenntartó a legfontosabb

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA rendőrség javítóintézet gulyás gergely büntetés-végrehajtás magyar helsinki bizottság Szőlő utcai botrány TASZ rozgonyi attila
Kapcsolódó cikkek

Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcában, ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét

Az ügyészség szerint a hirtelen eljárásoknak semmi közük a nyilvánosságra került videókhoz.

Kolozsi Ádám
belföld

A rendőrség felügyelete alá kerülnek a nevelőintézetek

Gulyás Gergely szerint az ügy tálalása politikai célzatú.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A kormány megpróbálja átírni a fejekben, hogy mi is az a Szőlő utca

Nem állami gondozottak, nem gyerekek, nem ártatlanok. Bűnözők, fiatalkorúak, veszélyesek. Így is kell velük bánni, sajnálni nem kell őket. A tarthatatlan Tuzson-jelentés után új narratívát épít a Fidesz, hogy átkeretezze a hónapok óta tartó botrányt.

Rovó Attila
POLITIKA

Juhász Péter: A propaganda gyerekeket állít be szörnyetegnek

„Nehézsúlyú bűnözőknek nevezik a Szőlő utcai gyerekeket. Ez a történelemből ismerős módszer.”

Kolozsi Ádám
belföld

A rendészek által bántalmazott gyermekeknek terápiára és segítségre, nem még több rendőr fegyelmezésére van szüksége

A Szőlő utcai javítóintézetben élő gyerekek többsége már korábban is súlyos állami elhanyagolást és erőszakot szenvedett el. A kormány még több rendészeti fegyelmezéssel reagál ahelyett, hogy azonnali terápiás segítséget adna a traumák feldolgozásához. Mintha most nyíltan bevallanák, hogy ezeket a gyerekeket tényleg csak bántani akarják, és soha nem is gondolták komolyan, hogy védelmet és segítséget érdemelnének.

Társaság a Szabadságjogokért
gyermekvédelem