Robert Ficóék fél év börtönbüntetést adnának azoknak, akik megkérdőjelezik Beneš-dekrétumokat

A Robert Fico (Smer) vezette szlovák kormánykoalíció benyújtotta a Büntető Törvénykönyvnek azt a módosító javaslatát, ami fél év börtönbüntetés fenyegetne mindenkit, aki megkérdőjelezi a második világháború utáni, a magyarokat és németeket a jogaiktól és vagyonuktól megfosztó jogszabályokat, vagyis az ún. Beneš-dekrétumokat – írja a Napunk. A javaslatról már csütörtök délután szavazhatnak.

A javaslat szerint aki nyilvánosan tagadja vagy megkérdőjelezi a második világháború utáni békerendezést, ami a Csehszlovák Köztársaság vagy a Szlovák Nemzeti Tanács képviseleti szerveinek jogszabályai alapján jött létre, hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az ügye azután került a szlovák politika középpontjába, hogy a Progresszív Szlovákia felvetette: a Beneš-dekrétumokat már nem szabadna alkalmazni. Ma is vannak ugyanis olyan esetek, amikor ezekre a 80 évvel ezelőtti jogszabályokra hivatkozva koboznak el ingatlanokat a szlovák hatóságok.

Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A Beneš-dekrétumok ügye a földelkobzások kapcsán került a szlovák politika középpontjába. Ezekben az ügyekben a Szlovák Földalap és az Erdőgazdálkodási Vállalat a második világháború utáni, a magyar és német nemzetiségű lakosok vagyonát elkobzó jogszabályokra hivatkozva sajátítja ki mai tulajdonosok telkeit, illetve kezdeményezi a tulajdonviszonyok felülvizsgálatát a bíróságokon.