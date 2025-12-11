Szijjártó sporttörténelmet írt: elvitte a Bozsik Arénába az azeri külügyminisztert

A magyar külgazdasági és külügyminiszter – aki egyben a Honvéd FC elnöke – a kispesti futballklub stadionjában, a Bozsik Arénában fogadta Ceyhun Bayramov azeri külügyminisztert. A sporttörténeti jelentőségű találkozó után Szijjártó arról értekezett, hogy „nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely azért sikeres, mert az Egyesült Államokat is egy patrióta elnök vezeti, és ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is”.

Szijjártó Péter és Ceyhun Bayramov azeri külügyminiszter megbeszélést folytat a Bozsik Arénában 2025. december 11-én. Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról azt mondta, hogy minden országnak szuverén joga ilyen dokumentumot elfogadni, amely mindig a saját látásmódot tükrözi. „Azt, hogy amerikaiak mit gondolnak a világról, én azért nem akarom kommentálni, mert nem vagyok amerikai, azt az amerikaiak eldöntik, ők hogyan látják a világot. Én mindig magyar szemszögön keresztül nézem a világot.” Majd hozzátette, hogy szerinte „a liberálisok mindig ostoroznak is emiatt, mert az a liberálisoknak törekvése vagy beidegződése, hogy mindig valakihez oda akarnak dörgölőzni, mindig valakihez oda akarnak csapódni”. (MTI)