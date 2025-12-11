Szijjártó sporttörténelmet írt: elvitte a Bozsik Arénába az azeri külügyminisztert

A magyar külgazdasági és külügyminiszter – aki egyben a Honvéd FC elnöke – a kispesti futballklub stadionjában, a Bozsik Arénában fogadta Ceyhun Bayramov azeri külügyminisztert. A sporttörténeti jelentőségű találkozó után Szijjártó arról értekezett, hogy „nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely azért sikeres, mert az Egyesült Államokat is egy patrióta elnök vezeti, és ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is”.
Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiáról azt mondta, hogy minden országnak szuverén joga ilyen dokumentumot elfogadni, amely mindig a saját látásmódot tükrözi. „Azt, hogy amerikaiak mit gondolnak a világról, én azért nem akarom kommentálni, mert nem vagyok amerikai, azt az amerikaiak eldöntik, ők hogyan látják a világot. Én mindig magyar szemszögön keresztül nézem a világot.” Majd hozzátette, hogy szerinte „a liberálisok mindig ostoroznak is emiatt, mert az a liberálisoknak törekvése vagy beidegződése, hogy mindig valakihez oda akarnak dörgölőzni, mindig valakihez oda akarnak csapódni”. (MTI)