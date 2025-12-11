Technikai hiba akadályozta Németh Szilárdék tárgyalását, amit eleve egy technikai hiba miatt kellett megtartani

Egészen szokatlan hiba akadályozta a Németh Szilárd alapítványa és a Csepeli Birkózó Club közötti per megismételt tárgyalását, amit azért kellett megtartani, mert elveszett a májusi tárgyalás videófelvétele.

A Csepel.info beszámolója szerint a megismételt tárgyaláson hat kamera volt a teremben, de gyorsan kiderült, hogy a hivatalos felvétel megint nem megy. Miután tartottak egy 20 perces szünetet, a bíróság informatikusa bejelentette, hogy bár nem látszik a felvétel, de működik a rögzítés. A bíró azt mondta, hogy amióta videós rendszerrel dolgozik, nem találkozott még hasonló hibával.

A pert egyébként azért indította a Csepeli Birkózó Club, mert eredetileg a klub volt a kedvezményezettje azoknak az építésre kapott állami támogatásoknak, amiket annak a tudatában engedett át a klub Németh Szilárdnak, hogy a csepeli Duna-partra tervezett akadémia egy része az ő edzőcsarnokuk lesz. Németh azonban az akadémia elkészülte után a klubot nem engedte be az épületbe. Pontosabban olyan magas bérleti díjat kért, amit nem tudtak kifizetni. A csepeli egyesület az első, 400 milliós támogatás összegét és 134 milliós kártérítést kért Némethéktől.