Tyúkól#57: Asszertív karácsonyi ünnepeket kívánunk!

podcast
Két hét múlva karácsony. Áldott, ünnepi időszakban vagyunk. Vagy nem? Stressz, túlterheltség, kialvatlanság és földi pokol. Meg a remény, hogy ha eljutunk a célig (vagyis karácsony estig), akkor varázsütésre minden jobb lesz. De hogy lesz jobb? Többek közt erre a kérdésre keressük a választ Ott Annával, a Nem rossz könyvek társpodcasterével és Wertán Sára kommunikációs trénerrel, mediátorral.

Nem véletlenül velük: 2024 tavaszán indult el Anna podcastja, az Ezt senki nem mondta! a Könyves Magazin égisze alatt, amiben írókkal, költőkkel, színészekkel, alkotó emberekkel beszélget a szülővé válásról. Idén decemberben pedig azonos címmel megjelent az a bookazine is, ami még mélyebben járja körül a szülőség témakörét, személyes történeteken, szakértői útmutatókon és persze rengeteg-rengeteg irodalmon keresztül. A kötetbe Sára is írt egy személyes történetet, amit szülőként sokan könnyedén át tudunk élni.

Na, de hogyan éljük túl az ünnepeket?

Bővebben:

  • 00:20 Majdnem hetvenedik Tyúkól a csilingelő rénszarvasok között.
  • 02:40 Nem is annyira meglepő, de az anyaság meglepő!
  • 03:30 Miért annyira megterhelő az évnek ez az egyébként szép időszaka? Mit tehetünk, hogy könnyebb legyen?
  • 04:30 Nem lesz jó a karácsony, ha nem vagyunk eléggé szétcsúszva?
  • 07:40 Rutin és ünnep EGYSZERRE.
  • 08:10 Mi van, ha nincs bejgli?
  • 09:50 Nem elengedni kell a dolgokat, hanem racionalizálni.
  • 12:10 Hogyan ne legyünk december 24-én estére idegbetegek?
  • 14:00 A karácsony egy nagyító – előjönnek azok a dolgok, amikről egész évben nem beszélünk.
  • 20:04 Hogyan legyél asszertív az ünnepi asztalnál?
  • 23:00 Sokat számít, hogy áldozatként éljük-e meg ezeket a helyzeteket, vagy sem.
  • 25:40 …és akkor jön, hogy már előre felidegesítjük magunkat.
  • 26:28 A határok még bennünk sem annyira szilárdak, így nehéz érvényesíteni őket.
  • 30:00 Ki vagyok én egy térben a gyerekemmel és az anyámmal egyszerre anyaként?
  • 40:00 Az egy dolog, hogy minket mennyire nyomasztanak az ünnepek, na de a gyerekeket!
  • 44:44 Még a szülőnek is gyomorgörcse van attól, hogy a Mikulás mindent lát.
  • 47:57 A címkézés tehetetlenné tesz.
  • 51:41 Na és mi, felnőttek hogyan kommunikálunk az érzéseikről?
  • 54:20 Könnyebb kitárulkozni a gyereknek, mint egy másik felnőttnek.
  • 59:05 Nóra felvetette megint az Anna Karenyina olvasóklub ötletét, ami még mindig a Karamazov testvérek, senki ne tévesztődjön meg!

Olvasni/hallgatnivalók:

Olvasni/hallgatnivalók:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is.

podcast ott anna Wertán Sára bookazine Nemrossz könyvek tyúkól podcast Ezt senki nem mondta karácsony 444 podcast szülőség tyúkól könyves magazin ünnep