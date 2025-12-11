Újabb fiú számolt be arról, hogy a Szőlő utca igazgatója kiskorúként szexuálisan bántalmazta

Eltorzított hangon és kitakart arccal nyilatkozott a DK-nak egy fiú, aki állítása szerint 14 évesen került a Szőlő utcai javítóintézetbe.

Az interjúban arról beszélt, hogy Juhász Péter Pál „leszopta őt a konyhában”. A fiú elmondása szerint ez 4-5-ször fordult elő, mialatt bent volt. A takarodó után bántalmazta őt Juhász szexuálisan, mikor valamilyen ürüggyel kivitte a körletéből. A fiú arról beszélt, hogy ezért cserébe nem kapott semmit, viszont Juhász azzal hitegette, hogy tud segíteni az ügye intézésében.

A fiú azt is mondta, hogy egy testnevelésórán vitába keveredett Juhász élettársával, a szintén meggyanúsított Aishával, majd azt mondta a fiú, „nincs elfelejtve, amit Péter csinál a gyerekekkel.”

Ezt követően bántalmazták állítása szerint ketten, akiket meg is nevezett a videóban. Ez elmondása szerint olyan helyen történt, ahol nem volt kamera, és úgy fülön vágta a rendész, hogy kiszakadt a dobhártyája, de olyan is előfordult, hogy nagy erővel vágták az ágyhoz, amitől zúzódások keletkeztek a karján. A fiú azt mondta, orvoshoz nem vitték.

A videó felvezetőjében Dobrev Klára DK elnök arról beszélt, a fiút az ő csapata találta meg a nyomozásuk során, a rendőrség és ügyészség korábban nem hallgatta meg. A fiú ezt a körülményt nem mesélte el a videóban, ott igennel felelt arra, hogy meghallgatta-e az ügyészség. Ez akkor történt, miután kikerült a Szőlő utcai javítóintézetből.

Az nem derült ki, hogy hány évet volt bent, vagy hogy most hány éves. Az interjút hatásvadász módon vágták össze, a fiú több irányított kérdést is kapott, és direktben el kellett mesélnie, mit élt át, ami áldozatként traumatizálhatta is. A beszélgetést nem Dobrev Klára készítette, az interjút készítő nem tűnt túl empatikusnak, és a kamera is végig a fiút mutatta, akinek csak az arca volt kitakarva.

A DK elnöke múlt héten beszélgetett egy másik áldozattal, aki a kamerának háttal ült, egy piros kapucnis felsőben. A videón megszólaló férfit is kiskorúként kényszerítette orális és anális szexre az igazgató, 4-5 hónapon át. Az erőszak Juhász irodájában, autójában és az orvosi részlegen történt, mikor a fiú gyengélkedett. A fiú jelezte az egyik nevelőnek az esetet, ami után megverették. Ő is feljelentést tett az ügyészségen.

A volt együttes politikus, Juhász Péter is megszólaltatott az elmúlt napokban egy áldozatot, aki az interjú alapján kívülről járt be a Szőlő utcában az igazgatóhoz. A videóban bemutatott dokumentumok szerint az érintett nyáron tett feljelentést, vagyis még az előtt, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter kiadta a jelentést arról, hogy „a Szőlő utcai ügyben nincs kiskorú érintett”.