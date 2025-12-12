15 év letöltendő fegyházat kapott egy házaspár, akik egy 11 éves lányt bántalmaztak szexuálisan

Szigorította büntetését a Győri Fellebbviteli Főügyészség annak a házaspárnak, akik elhagynagolták a gyerekeiket, a nő 11 éves lányát pedig szexuálisan bántalmazták, olvasható az Ügyészség honlapján.

A vádlottak 2011-ben kötöttek házasságot. Közösen nevelték a nő előző kapcsolataiból 2008-ban és 2010-ben született fiúkat, illetve a 2017-ben született közös lányukat. A család gyakran költözött, előfordult, hogy a lakóhelyükön rágcsálók is voltak, a falak, tányérok, ruhák penészessé váltak. A vádlottak között rendszeres volt a vita, tettlegesség, gyakran kiabáltak a gyerekekkel is, bántalmazták őket. Többször hosszabb időre egyedül maradtak a gyerekek, ilyenkor a legnagyobb fiúnak kellett vigyázni testvéreire. Az anya zavart, kiszámíthatatlan viselkedése miatt a gyerekek félelemben éltek.

A nő korábbi házasságából 2007 januárjában született lányt 2010 októberétől a nagymama nevelte, az anyával a kapcsolattartásra ritkán került sor. Az egyik ilyen alkalomkor, 2018-ban a vádlottak szexuális kapcsolatot létesítettek a lány előtt, és ebbe megpróbálták őt is bevonni. A gyerek tiltakozott, azonban ennek ellenére a férfi vele szexuális cselekményt végzett, amit az anya is látott, aki ezt követően arra kényszerítette a lányát, eltűrje, hogy a férfi vele további, más jellegű szexuális cselekményt is végezzen.

Egy újabb kapcsolattartás során 2019-ben az anya alkoholt itatott a lányával, majd a sértett jelenlétében közösültek a vádlottak, utána pedig a férfi a sértett tiltakozása ellenére, az anya tudtával ismét szexuális cselekményt végzett a lánnyal.

A Győri Törvényszék a vádlottakat 2 rendbeli szexuális erőszak bűntette és 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 15 év fegyházbüntetésre ítélte. Mindkettőjüket 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá végleges hatállyal bármely olyan foglalkozástól, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Megállapította, hogy a vádlottak a büntetésük kétharmad részének letöltését követően feltételes szabadságra bocsáthatók. A vádlottak szülői felügyeleti jogát megszüntette.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításáért, a vádlottak és a védőik elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek. A Győri Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a vádlottakat kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.