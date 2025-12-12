444 kalendárium #12: A Fidesz és a Tisza kampányának belső működését is részletesen bemutattuk

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

A közéleti érdeklődés már idén ősszel úgy pörgött, mintha a választás nem jövő tavasszal, hanem tényleg most vasárnap lenne. Mindig most vasárnap. A Fidesz és a Tisza is célként tűzte ki, hogy minden napot meg akarnak nyerni, egyik politikai erő sem akarja egy pillanatra sem elengedni a választópolgárok figyelmét (amihez persze egészen különféle erőforrások állnak rendelkezdésükre).

A 444 olvasói viszont nemcsak arról értesülhettek, mi zajlik a felszínen a politikai csatában, hanem arról is, hogyan gondolnak a kampányokat irányító szereplők, milyen stratégiát követnek és azt hogyan akarják megvalósítani.

Orbán hátrébb húzza Rogánt, a saját kezébe veszi a kampányt és kiteríti a lapjait - írta a kormányzati gépezet működéséről szeptemberben Rényi Pál Dániel. A fideszes stratégiáról szóló részletes cikkből kiderült többek között az, hogy a „minden napot meg kell nyerni” mottó egyfajta szállóigévé vált a kampány környezetében, egy kormányközeli elemző pedig úgy fogalmazta meg, hogy „már nem a pocskondiázás a hatásos, inkább a túlkiabálás.”

A cikk szólt arról is, hogy Orbán Balázs kinevezése leginkább azt jelzi, hogy a kormányfő saját kezébe vette a kampány irányítását, illetve hogy még a Harcosok Klubja is a miniszterelnök ötlete volt – de kiderült belőle még sok más részlet is.

Más utat választott a Tisza. „Az ér a legtöbbet, ha Magyar Péter mindennap kezet fog 50-100 emberrel” – vázolta fel a Tisza működését ismerő források segítségével a vezető ellenzéki párt stratégiáját Bábel Vilmos. Szeptemberi cikkéből többek között kiderült, hogy a kampány irányítói a személyes jelenlétre tesznek fel mindent, amihez óriási önkéntes hálózatot építenek ki.

A párt kampányüzemmódját egy Tisza-sziget vezetője így írta le: „Az a kérés, hogy legyünk ott mindenhol”. Különösen a kopogtatás az, amit a kampánycsapat fontosnak tart. „A pulthoz jellemzően csak az jön oda, aki már szimpatizáns. Kopogtatással mindenkit el lehet érni. De a lényeg az, hogy látszódjunk.” További részletek a cikkben.

