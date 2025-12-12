A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a gyermekvédelmi problémák kriminalizálása téves és káros megközelítés

A Gyermekjogi Civil Koalíció mély aggodalommal reagál arra, hogy a gyermekvédelmi törvény jelentős módosítása társadalmi és parlamenti vita nélkül, egy éjszaka benyújtott bizottsági indítványként került be egy, eredetileg a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentéséről szóló salátatörvénybe. A Koalíció szerint ez az eljárás ellentétes a jogállami jogalkotás alapelveivel és akadályozza a gyermekvédelmi rendszer átlátható, szakmai alapú fejlesztését, írják sajtóközleményükben.

Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón jelentette be a Szőlő utcai javítóintézet ügye kapcsán, hogy a kormány arról döntött, hogy az ilyen típusú a javító- és nevelőintézeteket – öt ilyen van az országban – a rendőrség felügyelete alá helyezik. A rendőrök azonnal átveszik ezeknek az intézményeknek az irányítását, ahogy a határozat szövege kijön a közlönyben. „Már ott vannak az intézményeknél” - mondta szerdán Gulyás.

A Gyermekjogi Civil Koalíció azonban határozottan ellenzi a törvény azon rendelkezéseit, amelyek rendőrök és iskolaőrök állandó jelenlétét írják elő gyermekotthonokban, lakásotthonokban és javítóintézetekben. Szerintük a rendészeti eszközök alkalmazása nem jelent valós védelmet az erőszakkal szemben, és nem alkalmas a nevelési konfliktusok kezelésére.

„A gyermekvédelmi problémák kriminalizálása téves és káros megközelítés, amely figyelmen kívül hagyja az agresszív viselkedés mögött álló traumákat, hiányokat és rendszerszintű problémákat” - írták.

A Koalíció felhívja a figyelmet a rendőri és iskolaőri jelenlét várható negatív következményeire, köztük:

a retraumatizáció kockázatára és a bizalmi légkör rombolására,

a nemzetközi gyermekjogi ajánlásokkal való szembemenésre,

a kriminalizálódás veszélyének növekedésére,

az erőszakmentes konfliktuskezelés hiányára,

a rendszerszintű problémák elfedésére,

valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek további stigmatizációjára.

A Koalíció szerint a gyerekek biztonságát nem rendészeti jelenléttel, hanem a gyermekvédelmi rendszer megerősítésével lehet biztosítani. Ehhez elengedhetetlen:

a szociális, pedagógiai és mentálhigiénés szakemberek számának és bérének növelése,

a traumatudatos és erőszakmentes konfliktuskezelés bevezetése és oktatása,

a gyermekbarát, biztonságos környezet megteremtése,

valamint hatékony gyermekvédelmi protokollok, független monitoring és panaszmechanizmusok kiépítése.

Hozátették, hogy a Koalíció ugyanakkor üdvözli a törvény azon elemeit, amelyek a szakellátásból kikerülő fiatalok munkaerőpiaci lehetőségeit bővítik, illetve támogatják a jogosítvány megszerzését, valamint a nevelőszülői díjazás jelentős emelését. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a nevelőszülői rendszer megerősítése csak akkor lehet sikeres, ha a családok támogatása, a kiemelések megelőzése, a nevelőszülők felkészítése és a gyermekvédelem egészének finanszírozása is javul.