A jármű- és az akkugyártás miatt szenved a hazai ipar

Képtelen magára találni az elmúlt időszak húzóágazata, a járműgyártás, a kormány gazdasági csodafegyverének szánt akkugyártás pedig továbbra sem tud beindulni. Bár más ágazatok sem remekelnek, de súlyuknál fogva mégis meghatározó az említett két terület az ipari termelésen belül. A KSH szerint az ipari termelés volumene októberben 2,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, előző hónaphoz képest viszont sikerült egy szerény, 0,5 százalékos növekedést elérni.

Ennek eredményeként épp csak sikerült elmozdulnia az ágazatnak a mélypontjáról. A 2021-es év átlagától az októberi teljesítmény 6,4 százalékkal maradt el, miközben az abszolút mélypontot idén augusztusban érte el az ágazat, akkor 8 százalékos volt az elmaradás mértéke.

A KSH jelentése szerint a legnagyobb súlyú feldolgozóipari termelés negyedét képviselő járműgyártás 5,7 százalékkal csökkent előző év azonos időszakához mérten, a villamos berendezés gyártása pedig 4,5 százalékkal. Utóbbin belül az akkumulátor és száraz elem gyártása „csak” 1,8 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt. Viszont ezt a korábbi hónapokhoz képest szerényebb csökkenést egy nagyon alacsony bázishoz mérten sikerült összehozni, ami egyáltalán nem ad okot optimizmusra.

Csökkent még az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása, 1,6 százalékkal, a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása pedig 2,4 százalékkal csökkent.

Ezt próbálta ellensúlyozni a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, az ágazat termelése ugyanis 16,4 százalékkal tudott növekedni.

Az ipari termékek iránti kereslet sem külföldön, sem belföldön nem tud növekedni. Az export 2,4, a belföldi értékesítés pedig 4,5 százalékkal maradt el az előző évi szinttől 2025 októberében.

Nincs jele egyelőre fordulatnak sem a rendelésállományok alapján. Októberben ugyanis az új rendelések volumene mindössze 0,6 százalékkal volt nagyobb az előző évinél, a belföldi rendelése 3,8 százalékkal csökkentek, az új exportrendelések viszont 1,4 százalékkal növekedtek. Ezzel együtt az összes rendelésállomány 1,1 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.