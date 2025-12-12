A Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását is indítványozta az ügyészség

Csütörtökön közölte a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy az elmúlt napokban végzett nagyszabású bűnügyi akció keretében az eddigi három gyanúsítotton túl újabb három férfit gyanúsítottak meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. Rajtuk kívül egy negyedik embert is őrizetbe vettek a héten, ma pedig már azt írják:

„A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség ezen őrizetbe vett gyanúsított esetében is szükségesnek ítélte meg a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását, ezért a letartóztatás elrendelését indítványozta.”

A megalapozott gyanú szerint a pár éve pszichológusként, majd nevelőként foglalkoztatott nő több alkalommal is bántalmazta az intézményben elhelyezett fiatalkorúakat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazások nem minden esetben okoztak sérülést, de néhány fiatalkorú személy kisebb sérülést szenvedett.

Az ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, továbbá könnyű testi sértés vétségével gyanúsítja.

Az ügyészség azt írja: mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást, továbbá szabadságvesztéssel járó újabb bűncselekményt követne el, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el letartóztatását. Erről a nyomozási bíró ma dönt.

Így tehát összesen hét gyanúsítottja van jelenleg az ügynek, közülük hatan vannak letartóztatásban, egy személy pedig bűnügyi felügyelet hatály alatt áll.

Amit tudunk a többi őrizetbe vett gyanúsítottról:

  • Juhász Péter Pál és élettársa, őket májusban tartóztatták le. Az intézet volt igazgatóját és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba.
  • Házi őrizetben van az ügyintézőként dolgozó nő, akit azzal gyanúsítanak, hogy az igazgató őrizetbe vétele után az irodájából bútorokat vitt el azért, hogy „szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el.”
  • Az intézményben rendészként alkalmazásban állt két férfi – egyikük idén júniusban került gyermekfelügyelői beosztásba –, akik a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat bántalmazták. Többek között úgy, hogy egy ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.
  • Egy közel 15 éve, főleg nevelési szakterületen dolgozó férfi, aki részt vett a bántalmazásban, és ezen túlmenően bűnpártolóként Juhásznak az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához nyújtott segítséget.

Ebben a cikkünkben szedtük össze, hogy ki kicsoda.

bűnügy Központi Nyomozó Főügyészség kiskorú veszélyeztetése Juhász Péter Pál kényszermunka Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség szőlő utcA Szőlő utcai botrány Budapesti Javítóintézet könnyű testi sértés emberkereskedelem Szőlő utcai javítóintézet
