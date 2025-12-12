Akár meg is lehetne lepődni, dehát ki lepődik meg már azon, hogy a kormányszóvivő mondott beszédet a közmédia „legrangosabb szakmai díjainak” átadásán

Minden bizonnyal tovább emelte az esemény színvonalát, hogy Vitályos Eszter kormányzati kommunikációért felelős államtitkár beszéde vezette fel „a közmédia legrangosabb szakmai díjainak” átadását.

Vitályos Eszter kormányszóvivő a díjátadón Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

„Három alapvető érték vezeti a közmédia dolgozóinak munkáját: az erkölcsi iránytű, a tiszta gondolkodás és az állhatatos szív” - közölte a kormányszóvivő a fideszes propagandává silányított közmédia díjátadóján csütörtökön a Budapest Music Centerben.

A szilárd erkölcsi mércéről Vitályos azt mondta a közmédia tudósítása szerint, hogy „ma, amikor szinte mindent relativizálnak, fontos kimondani, hogy vannak örök emberi értékek, alapelvek, amelyeket nem lehet napszaktól, széljárástól vagy érdekektől függően átértelmezni”. Azt is közölte, hogy „a közmédia frontvonalában dolgozók nap mint nap találkoznak meg nem értéssel, hangulatkeltéssel, sokszor nemtelen támadásokkal. Ilyenkor nemcsak szakmai felkészültségre van szükség, hanem belső tartásra, állhatatos szívre is”.

A gála végén Vitályos be is állt a díjazottakkal egy csoportképre.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A gálán díjat adott át Császár Attila és a sportújságírók elöljárója, Orbán Viktor udvari sportújságírója, Szöllősi György is.

Császár Attila, a közmédia szerkesztő-riportere (j) átadja a Gyukity István-díjat Beregnyei Miklós hírterületi vezető szerkesztőnek. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Szöllősi György sportújságíró (j) átadja a Knézy Jenő-díjat Székely Dávidnak, az M4 Sport csatornaigazgatójának. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

És szintén aktív volt Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója, aki nem arról lett híres, hogy mindenek felett tiszteli a tényeket.

Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

És akiknek van már közös képük Vitályos Eszterrel: