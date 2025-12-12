Szerb állatkereskedőtől vették a tiszaörvényi tigrist

ÁLLAT
Egy szerb állatkereskedőtől vett tigriskölyköt egy tiszaörvényi férfi, amire a rendőrség egy drograzzia során bukkant rá.

Drog nem volt a farmon, de a szibériainak vélt tigris miatt eljárás indult a férfi ellen. A tulajdonos elmondásra szerint a tigris 1,4 millió forintot ér, és azért vette, mert nagyon szereti az állatokat, de később el akarta adni, mert tudta, hogy a fejére nőne.

A farmon egyébként lovak mellett más egzotikus állatok is voltak, de azokat jogszerűen tartotta a férfi. A tigrist Ottónak nevezte el, az állat pedig most a Fővárosi Állatkerthez került. A tulajdonos beismerte, hogy bűncselekményt követett el, eljárás indult ellene.

