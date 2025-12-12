Egyre határozottabb életjeleket mutat a magyar építőipar, 9,7 százalékkal nőtt az ágazat

A szeptemberi megugrás után októberben is képes volt növekedést elérni a magyar építőipar. A KSH friss közlése szerint az előző év azonos időszakához képest 9,7 százalékkal bővült az ágazat, míg az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt a termelés volumene. Az idei év májusától eltelt fél évben így már öt hónapban volt növekedés, és csak egyben, augusztusban regisztráltak visszaesést az ágazatban.

Az októberi teljesítménnyel az ágazat egy hajszállal, 0,1 százalékkal, de felülmúlja a 2021-es év átlagos havi teljesítményét. Legutóbb idén áprilisban és májusban volt arra példa, hogy két egymást követő hónapban is meghaladja a teljesítmény a 2021-es átlagot.

A két építményfőcsoportot nézve mindkét esetben javult a teljesítmény, az épületek építése 14,7, az egyéb építményeké pedig 3,7 százalékkal bővült. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A kilátásokat is lehet optimistának nevezni, hiszen a megkötött új szerződések volumene 49,1 százalék volt, amin belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 95,1 százalékkal nőtt. Így a teljes hó végi szerződésállomány 49,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7 százalékkal nagyobb volt.

Összességében az építőipar idén már sokkal jobban teljesít, mint tavaly. Akkor az első tíz hónapban 0,7 százalékos növekedést sikerült összehozni, ezzel szemben idén már 2,5 százalékos növekedést regisztrált a KSH.