Határozatlan időre befagyasztotta az EU a zárolt orosz vagyont, így Magyarország és Szlovákia nem vétózhatja meg, hogy azokat felhasználják Ukrajna támogatására - írja az AP.

Az Európai Tanács a befagyasztásról pénteken döntött, egy gazdasági vészhelyzetekre vonatkozó különleges eljárás keretében fagyasztották be az eszközöket addig, amíg Oroszország be nem fejezi a háborút.

António Costa, a Tanács elnöke azt mondta, az európai vezetők októberben kötelezték el magukat amellett, hogy a háború végéig befagyasztva tartják az orosz eszközöket, most pedig teljesítették ezt a kötelezettséget.

António Costa Fotó: JOHN THYS/AFP

A lépés azt is megakadályozza, hogy a 210 milliárd euró értékű vagyont európai jóváhagyás nélkül használják fel az orosz-ukrán háború lezárására irányuló tárgyalások során.

A következő lépés csütörtökön jöhet, akkor dönthetnek arról, hogy a befagyasztott vagyont felhasználják Ukrajna támogatására. Ez nem lesz egyszerű kör, az oroszok már perelnek.