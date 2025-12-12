Határozatlan időre befagyasztotta az EU a zárolt orosz vagyont, így Magyarország és Szlovákia nem vétózhatja meg, hogy azokat felhasználják Ukrajna támogatására - írja az AP.
Az Európai Tanács a befagyasztásról pénteken döntött, egy gazdasági vészhelyzetekre vonatkozó különleges eljárás keretében fagyasztották be az eszközöket addig, amíg Oroszország be nem fejezi a háborút.
António Costa, a Tanács elnöke azt mondta, az európai vezetők októberben kötelezték el magukat amellett, hogy a háború végéig befagyasztva tartják az orosz eszközöket, most pedig teljesítették ezt a kötelezettséget.
A lépés azt is megakadályozza, hogy a 210 milliárd euró értékű vagyont európai jóváhagyás nélkül használják fel az orosz-ukrán háború lezárására irányuló tárgyalások során.
A következő lépés csütörtökön jöhet, akkor dönthetnek arról, hogy a befagyasztott vagyont felhasználják Ukrajna támogatására. Ez nem lesz egyszerű kör, az oroszok már perelnek.
Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.
Beperelték a belga bankot, ahol a befagyasztott pénzük egy része van.