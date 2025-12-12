Kért 11 millió dollárt a Netflixtől egy sorozatra, vett belőle inkább pár luxusautót meg két matracot

Elítélte a bíróság Carl Eric Rinsch hollywoodi rendezőt, a vád szerint 11 millió dollárt csalt ki a Netflixtől egy soha be nem fejezett sorozatért - írja az AP News.

Carl Erik Rinsch 2015 szeptemberében egy díjátadón. Fotó: JOHN SCIULLI/Getty Images via AFP

Rinsch, akinek a nevét elsősorban a 47 Ronin című, Keanu Reeves főszereplésével készült akciófilm kapcsán jegyezhették meg a emberek, egy sci-fi sorozatra kapott először 44 millió dollárt a Netflixtől, majd még 11 milliót, amikor azt mondta, hogy szüksége van még pénzre ahhoz, hogy befejezze a sorozatot.

A pénzt viszont inkább másba fektette: először végrehajtott egy sor sikertelen befektetést, minek következtében a 11 millió nagyját elvesztette. A maradékot kriptovalutába fektette, így sikerült valamennyi profitra szert tennie, az ebből bejövő összegeket viszont inkább a saját bankszámlájára utalta át. Ezután gigantikus költekezésbe kezdett: vet öt Rolls-Royce-t és egy Ferrarit, és elköltött 652 000 dollárt (213,5 millió forint) órákra és ruhákra. Emellett két matracot is vásárolt, körülbelül 638 000 dollárért (kicsit kevesebb mint 209 millió forint), és további 295 000 dollárért (96,6 millió forint) vett még a két matracra luxus ágyneműt is, ha már lúd, legyen kövér alapon. A maradékból törlesztette a hitelkártya számláit.

A sorozatot soha nem fejezte be.