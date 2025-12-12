Két szívgyógyász csaphat össze Pécsen az országgyűlési választáson

Cziráki Attilát, a Pécsi Szívgyógyászati Klinika professzorát indíthatja a Fidesz Pécsen, a Baranya 1-es választókerületben – írja a Telex.

Cziráki még nem hivatalos jelölt, egyelőre a Fidesz pécsi szervezete döntött arról, hogy őt támogatja és ajánlja a Fidesz Országos Választmányának. Cziráki indulására már nyáron is voltak jelek, de akkor még csak annyit mondott, „nem foglalkozik a kérdéssel.” Még most csütörtökön is arról beszélt, akkor dönt az indulásról, ha látja, milyen támogatás van mögötte. Cziráki Attila egyébként 2024 óta a Fidesz–KDNP frakcióban ül a pécsi közgyűlésben.

Cziráki az önkormányzati kampányban Fotó: Cziráki Attila Facebook-oldala

A választókerületben az utóbbi két választást Mellár Tamás nyerte meg, aki már bejelentette, hogy nem indul. A Tisza Ruzsa Diánát indítja, aki szívgyógyászként dolgozik. Miután a pécsi alpolgármester testvére, őt is bőszen baloldalizza a Fidesz, és édesapja miatt még az MSZMP-t is emlegetik a kormánypropagandában.