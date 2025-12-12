Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy jelentést, ami szerint a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus

Cikkünk frissül

Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Meghallgató és Terápiás Szolgálatfejlesztési Osztályának 2021-es jelentését hozta nyilvánosságra Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. A jelentés egyik fő megállapítása, hogy a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus, több mint 300 gyereket szexuálisan bántalmaztak a gondozási helyén, 77 áldozatot felnőtt bántalmazta szexuálisan. A nyomozásokat bizonyíték hiányában rendre megszüntették..

Magyar szerint a kormány „végképp megbukott”, miután „kiderült, hogy 2021 óta titkolnak egy hivatalos jelentést az állami gyermekvédelem alatt élő gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről.”

Magyar azt írta, a dokumentum a kormány részére készült. Állítása szerint a jelentés a kormányzat alsóbb szintjeiről jutott el hozzá.

(Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat nem a javítóintézetekkel foglalkozik, hanem a gyermekvédelmi hálózatot működteti. A honlapjukon szereplő tájékoztatás szerint a családjukon kívül élő gyermekek azonnali befogadásával, elhelyezésével, vizsgálatával, gyámságával és örökbefogadásával foglalkozik, valamint közvetítői, kríziskezelői és a gyerekek meghallgatásával összefüggő szakszolgáltatásokat nyújt családjukban élő gyerekek számára is. Jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozik, amely a Belügyminisztérium egyik háttérintézménye.)

Reprezentatív a mérés, országos képet mutat

A szakszolgálat 2021-ben végzett felmérést, az önkéntes és anonim kérdőíves kutatásban az akkori gyámok 75 százaléka (507 ember) részt vett. A jelentés szerint a kutatás reprezentatív volt, és országos képet adott a gyermekbántalmazással kapcsolatos tapasztalatokról. A válaszokból az derült ki, a gyámságuk alatt álló minden hetedik gyermek bántalmazás áldozata.

Legtöbbször a gyerek jelzi a problémát, de a bántalmazást nehéz felismerni, mert a gyerek félelmében nem beszél. A lakásotthonokból is nagyobb arányban jelezték az ilyen problémákat.

A gyámok fele 437 esetben indított rendőrségi eljárást gyámsága alatt lévő gyereket érintő szexuális bántalmazásos ügyben. 224 gyám azt tapasztalta, hogy az ügyet lezárták arra hivatkozva, hogy nincs elég bizonyíték. Feljelentést általában a vezetők egyetértésével tettek.

A megkérdezett gyámok 2021-ben több mint 3300 bántalmazott gyerekről tudtak. Ez a jeletés szerint azt jelenti, hogy a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus.

Az összefoglaló szerint a gyerekeket egyszerre többféleképpen bántalmazták, a legjellemzőbb a lelki és fizikai bántalmazás volt. 235 gyám számolt be arról, hogy a gyámsága alatt álló gyerek szexuális bántalmazásban volt érintett.

A bántalmazásoknál inkább az életkor határozta meg, és nem a gyerek neme.

245 gyám arról számolt be, hogy gyámoltjaikat a szakellátásba kerülés előtt szexuálisan bántalmazták.

A gyermekvédelmi gyámok 11 százaléka (55 gyám) tudott arról, hogy a gyámsága alatt álló gyermeket szexuális bántalmazás érte a gondozási helyén. Itt összesen 324 gyerekről van szó. A kérdőívet kitöltő gyámok 90 százaléka nem tud arról, hogy a gondozási helyen egy felnőtt követett volna el szexuális bántalmazást, viszont 77 áldozattá vált gyerekről beszámolnak.

A gyámok tapasztalta szerint az összes bántalmazási eset közül a szexuális bántalmazások ügyében indulnak legkevésbé eljárások. Minden negyedik, szexuális bántalmazási eset rejtve marad, az eljárások felében a nyomozást elegendő bizonyíték hiányában lezárják, illetve az ügyészség bűncselekmény hiányát állapítja meg, ezért nem emel vádat.

Információink szerint a jelentés Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatójának vezetésével készült. Ezt Kuslits megerősítette. Azt mondta, a jelentést az összes Tegyesz igazgatónak bemutatták egy értekezleten, a dokumentumot pedig az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetőjének kellett volna eljuttatnia a kormány felé. Arról nem tud, hogy később mi történt ezzel a jelentéssel. (A 2021. júliusában létrehozott OGYSZ-t akkor Erdei Sándor vezette, aki 2024. áprilisában távozott posztjáról. A Belügyminisztérium akkori közlése szerint Erdei saját kérésre távozott.)

Az ügyben megkerestük a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Belügyminisztériumot, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.