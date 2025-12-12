Magyar Péter szerint a Belügyminisztérium lebuktatta Orbán Viktort

Magyar Péter szerint a Belügyminisztérium a kiadott közleményével elismerte, hogy a kormány által 2021 óta „eltitkolt” 47 oldalas jelentés valódi, és az abban szereplő több mint 3000 súlyos gyermekbántalmazásról pontos tudomásuk volt. „Ehhez képest Orbán Viktor több hónapja azt hazudja a magyarok szemébe, hogy a gyermekvédelem megfelelően működik, az állam a rábízott gyerekekkel tisztességesen bánik és megfelelő körülmények között, megfelelően felkészített emberek felügyelete mellett élnek.”

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Meghallgató és Terápiás Szolgálatfejlesztési Osztályának 2021-es jelentését hozta nyilvánosságra, amely szerint a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus, több, mint 300 gyereket szexuálisan bántalmaztak a gondozási helyén, 77 esetben ezt felnőtt követte el. A jelentés alapja egy kutatás volt, amelyben az akkori gyámok 75 százaléka vett részt önkéntes alapon, így reprezentatív és országos.

Információink szerint a jelentés Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatójának vezetésével készült. Ezt Kuslits megerősítette. Azt mondta, a jelentést az összes Tegyesz igazgatónak bemutatták egy értekezleten, a dokumentumot pedig az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetőjének kellett volna eljuttatnia a kormány felé. Arról nem tud, hogy később mi történt ezzel a jelentéssel. (A 2021. júliusában létrehozott OGYSZ-t akkor Erdei Sándor vezette, aki 2024. áprilisában távozott posztjáról. A Belügyminisztérium akkori közlése szerint Erdei saját kérésre távozott.)

A Belügyminisztériumnak küldtünk kérdéseket, de az MTI-n kiadott közleményt kaptuk válaszul. Ebben azt írták, „Magyar Péter szorult helyzetében ma annyit bizonyított, hogy a gyermekvédelmi hatóságok és a szakemberek teszik a dolgukat.”

A BM szerint az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre éppen a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére, a hatóság tapasztalatait, jelzéseit beépítik a rendszerbe.

A BM közölte, a dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, majd arról írtak, hogy szigorú bántalmazáskivizsgálási protokollt írtak elő minden intézmény részére, ami alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények. Noha a gyámok szerint a bántalmazási ügyek nagy része elhalt, a BM szerint eljárnak a hatóságok, emiatt is emelkedett „a börtönben lévő pedofilok számra 81-ről 700 fölé.”

Magyar szerint a BM közleménye lebuktatta Orbán Viktort, várják a kormány távozását.