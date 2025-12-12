Mi kell ahhoz, hogy egy futballistát örökre eltiltsanak?

Jász-Nagykun-Szolnok U19-es I. osztályú bajnokságában a Tiszaföldvár a Kenderest fogadta. A hazaiak a tabella első, a vendégek a közepén tanyáztak a köztük lévő távolság 6 pont volt a meccs előtt.

A szoljon.hu beszámolja szerint az első félidőben ugyan 3-0-ra ment a vendég Kenderes, de két játékosukat is kiállították. A 84. percben a hazaiak megfordították a meccset.

A fordítást nehezen tűrte a kenderesi Fejes Zsolt és Simon Gergő, akik üldözőbe vették a gólszerzőt, megrúgták, megütötték.

A játékvezető mindkettőjüket leküldte a pályáról, de Simon ekkor sem hagyta abba az ámokfutást. A játékvezető ellen fordult, combon rúgta, arcon ütötte, a térdébe talpalt.

A meccs félbeszakadt, a hivatalos végeredmény a 4-3 helyett 3-0 a hazaiak javára.

A fegyelmi bizottság Simont végleg eltiltotta minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, Fejes hat meccses eltiltást kapott.

Ez nem minden, mindkét játékos ellen hivatalból büntetőfeljelentés is indult garázdaság miatt.