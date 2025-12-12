Mi van, te f*sz: palackdobálás, káromkodás és dulakodás a szlovák parlament ülésén

Heves, igen szórakoztató jelenetek zajlottak a szlovák parlament pénteki ülésén, ahol egy olyan BTK-módosítás megszavazása miatt tört ki kis híján tömegverekedés, ami az ellenzék szerint arra szolgál, hogy egérutat adjon a Tiszítótűz fedőnevű politikai-korrupciós ügy Fico miniszterelnökhöz kapcsolódó vádlottjainak.

A csütörtöki parlamenti ülés közben - ahol az ellenzék végig hangos sípolással tiltakozott - Igor Matovic egykori miniszterelnök és pénzügyminiszter éppen a telefonjával próbálta rögzíteni, hogy ki volt az a 76 kormánykoalíciós képviselő, aki megszavazta a Fico ellenzéke szerint a jogállam felszámolását elindító javaslatcsomagot, amikor az egyikük, Erik Vlcek megdobta egy talán üres vizespalackkal. Matovic erre egy „Mi van, te fasz?!” -szal reagált, mire kitört a kis híján rendes tömegverekedésbe torkolló lökdösődés.

Az elszabaduló indulatok oka a harmadik körben végül vita nélkül megszavazott Btk-módosításcsomag volt. Ez eredetileg ártatlan ügynek indult: a balos populista-nacionalista kormánykoalíció a kisebb bűncselekmények elkövetőinek büntetési tételeit szigorította volna. Csakhogy a ficóista képviselők menet közben orbáni mintára teljesen más témájú egyéni módosító indítványokkal alakították át a csomagot. Hathavi börtönnel tették például büntethetővé a második világháború utáni Benes-dekrétumok megkérdőjelezését és szintén orbáni mintára büntetni rendelték az „idegen hatalmak” beavatkozását a választásokba.

De a biztosítékot a harmadik jelentős módosítás verte ki igazán, ami jelentősen meggyengítette az úgynevezett „együttműködő gyanúsított” intézményét. Ez azt jelentette eddig, hogy azoknak a vádlottaknak, akik vállalták, hogy tanúskodnak társaik ellen, a szlovák btk enyhébb büntetést tett lehetővé. Ennek segítségével sikerült elítélni több korrupciós ügy vádlottjait is. Márpedig a törvény kritikusai szerint ez a módosítás Tibor Gaspar Smer-képviselő, egykori országos rendőrfőkapitány kimentésére szolgál. Gaspar az egyik vádlottja az évek óta húzódó, úgynevezett Tiszítótűz-ügynek. A vád szerint Robert Fico előző miniszterelnöksége idején a rendőrségen és a több más állami szerven belül valóságos politikai-gazdasági maffia épült ki.

A parlamenti szavazás közben a törvényhozás előtt végig ellenzéki tüntetés zajlott, de a csomagot simán megszavazták.