Nem vette el Kispest Aranyosi Péter díszpolgári címét

Aranyosi Péter humorista 2024-áben Gajda Péter polgármester javaslatára kapta meg a kispesti díszpolgári címet. A helyi Fidesz-frakció viszont idén nyáron kezdeményezte, hogy vonják vissza a kitüntetését.

Aranyosi Péter egy májusi Partizán-adásban a miskolci mozis élményeire visszaemlékezve többek közt arról beszélt: az általa dakotáknak nevezett romákról mindenki tudta, hogy tetvesek. Az ügyben számos közszereplő felszólalt, az MTVA pedig gyűlöletkeltésre hivatkozva visszavonta Aranyosi Karinthy-gyűrűjét.

Aranyosi Péter humorista a Partizánban 2025. május 19-én. Fotó: Partizán/Youtube

Aranyosi még júniusban azt mondta, többször is bocsánatot kért a „szerencsétlen vadhajtásként” értelmezhető kijelentésért. Hozzátette, őt azzal hívták be a Partizánba, hogy egy órát szórakoztassa a közönséget két politológus száraz anyagai között. Az élő adásban a humor természetéből fakadólag becsúszik egy-egy ilyen megszólalás, magyarázta. A Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 200 ezer forintra bírságolta az adás miatt.

A 24.hu vette észre, hogy október közepén a kispesti képviselők zárt ülésen tárgyaltak a humorista díszpolgári címéről. „A testület végül nem támogatta a Kispest Díszpolgára cím visszavonását, így Aranyosi Péter humorista Kispest díszpolgára marad.”

A helyi Fidesz-frakció vezetője, Dódity Gabriella a lapnak azt nyilatkozta, az ülésen sem ő, sem a képviselőtársai nem tudtak részt venni.

„A döntéssel nagyon nem értek egyet, és ez politikától független. Technikailag be tudom adni újra az előterjesztést, de nyilvánvaló, hogy a kezdeményezésnek mindig ugyanez lenne a sorsa”.

A 24.hu elérte Aranyosi Pétert is, aki azt mondta: