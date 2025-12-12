Orbán Balázs szerint Pintér Sándor az egyetlen, aki a Szőlő utcai ügyet fel tudja göngyölíteni

belföld
„Ma Magyarországon Pintér Sándor az egyetlen, aki ezt az ügyet meg tudja oldani és ezt az ügyet fel tudja göngyölíteni, és akinek hitele van. Róla mindenki azt gondolja, hogy ebben a dologban nincs benne, ehhez a dologhoz neki nincs köze, és képes a rendőrséget úgy megmozgatni, hogy ott kő kövön nem marad” - mondta Orbán Balázs a 24.hu arra a kérdésre, hogy szóba került-e, hogy leváltják Pintér Sándort a belügyminiszteri pozíciójából a Szőlő utcai ügy kapcsán.

A 24.hu újságírója arról kérdezte a miniszterelnök politikai igazgatóját, hogy szerinte rendben van-e, hogy Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet lemondott igazgatója megverte és megrugdosta az egyik fiatalt az intézetben. Orbán Balázs először hosszan ecsetelte, hogy a javítóintézetben olyan többnyire 18 év alatti fiatalok vannak, akik súlyos bűncselekményt követtek el, majd hozzátette: „szerintem mind a fogvatartottak, mind a fogvatartók által elkövetett bűncselekmény esetében a törvény legnagyobb szigorával fel kell lépni”.

Orbán Balázs azt mondta a videófelvételről, hogy az, amit ott látott „nem vállalható”.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

„Úgy látszik, hogy olyan feszültségek vannak ezekben az intézményekben és olyan nem megfelelő emberek keveredtek oda, hogy egy új irányítási modellt kell kialakítani” - mondta, majd hozzátette, hogy ezért döntöttek úgy, hogy a rendőrség vonuljon ki és vegye át ezeknek az intézményeknek az irányítását.

Orbán Balázs azt mondta, hogy nem tudja, miért csak most intézkedett a rendőrség, amikor ezek a felvételek már fél éve a birtokukban vannak. Szerinte erről a rendőrséget és az ügyészséget kell megkérdezni. Ugyanakkor szerinte a felvételek nyilvánosságra hozatala „akciókényszert” is eredményezett. Maga Orbán Balázs a felvételeket a sajtóban látta először, akkor értesült róla, „és szerinte a több kormánytag is így van ezzel”.

pintér sándor belügyminiszter videófelvétel kovács-buna károly Orbán Balázs Szőlő utcai javítóintézet
bűnügy