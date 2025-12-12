Oroszország visszaüt Európának a befagyasztott vagyon kisajátítása miatt

Pert indított az orosz központi bank a belga Euroclear bank ellen egy moszkvai bíróságon, miután az EU Ukrajnát támogatná a négy éve kisajátított orosz vagyonból. Az EU-ban 2022 februárjában 210 milliárd euró értékű orosz vagyont fagyasztottak be, ebből 185 milliárd van az Euroclearnél. Az EU ebből a pénzből pótolná az ukrán költségvetési hiányt, ami a következő két évben 135,7 milliárd euró lehet. Az oroszok lopásnak tartják ezt a megoldást.

Az Európai Tanács jövő csütörtökön dönthet a pénz felhasználásáról, bevállalva a bizonytalan jogi következményeket és a belső intézményi válságokat. Több tagállam vezetője ellenáll – többek között a belga miniszterelnök -, őket megpróbálják erőből lenyomni. A vagyon felhasználását Orbán Viktor is ellenzi. Ahogy arról reggel írtunk, az EU azért akarja kijátszani az utolsó aduját, hogy jelezzék Trumpnak, még élnek, és nem hagyják, hogy a fejük felett döntsenek orosz befolyásról, amerikai érdekekről, a kontinens kiszolgáltatottságáról.

Az EU és Ukrajna szerint a befagyasztott orosz vagyont arra kell fordítani, hogy helyrehozzák, amit Oroszország tönkretett, épp ezért Brüsszel „kártérítési kölcsönnek” tartja a pénz felhasználását.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ez a megoldás igazságos, Friedrich Merz német kancellár pedig arról beszélt, a vagyon „lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy hatékonyan megvédje magát a jövőbeli orosz támadásoktól”.

Oroszország bírósági lépésére számítottak Brüsszelben, Valdis Dombrovskis európai gazdasági biztos pénteken azt mondta, az EU pénzügyi intézményei „teljes mértékben védettek” a jogi eljárásokkal szemben.

Belgium viszont attól tart, hogy ha az eljárás rosszul sül el, hatalmas számlát kell kifizetniük. Valérie Urbain, az Euroclear vezérigazgatója azt mondta, a pénz felhasználása „destabilizálhatja a nemzetközi pénzügyi rendszert”. Bart de Wever belga miniszterelnök egy sor „racionális, észszerű és indokolt feltételt” szabott az EU-nak, mielőtt elfogadná a kártérítési tervet, és nem zárta ki, hogy jogi lépéseket tesz, ha az „jelentős kockázatot jelent” országára nézve. A csütörtöki csúcs előtt az utolsó pillanatig dolgoznak egy olyan megoldáson, amit Belgium elfogadhat. Az EU eddig nem nyúlt a zárolt vagyonhoz, de a kamatokat már Ukrajnának adta. Ez jogilag biztonságos, hiszen mivel Oroszország szankciók alatt áll, a bevétel nem orosz állami tulajdon. Az EU azt is egyértelművé tette, hogy ha Oroszország Belgiumot támadná jogi úton, akkor az orosz bíróságok ítéleteit nem ismernék el. (BBC)