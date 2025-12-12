Reformdemokráciában zsidózó incelek

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb csütörtöki cikkekkel. Több hírlevelünk is van, ezekből itt lehet válogatni.
A 444 kalendárium 11. napján felidéztük idén elindult műsorainkat: a Közértben rendszeresen jelentkezünk közérthetőségre törekvő, közérdekű témákat feldolgozó közéleti videókkal, emellett pedig elindult a 444 első heti élő közéleti műsora, a Helyzet van!
A szakértők és a szakmai szervezetek kegyetlennek tartják a javítóintézetek kiszervezését a rendőrségnek. Nem a fenntartóváltás a lényeg, és a Szőlő utcában történtek után hamisan cseng az az érv is, hogy ha már ott lettek volna a rendőrök, mindez nem fordul elő. Kriminológiai Társaság: A javítóintézetek nem börtönök, a Szőlő utcai intézetben nem elítéltek vannak. A fideszes Budai Gyula szerint Magyar és Puzsér a „bűnelkövetőkért” szervez tüntetést a hétvégére.
A napokban őrizetbe vett négy ember közül három letartóztatását kezdeményezték a Szőlő utcai ügyben. Letartóztatták és bűnpártolással is gyanúsítják a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját, aki még nevelőként megrugdosott egy földön fekvő gyereket – a Kutyapárt pedig nonstop vetíti a Nyugati téren a bántalmazásról készült videót. Újabb fiú számolt be arról, hogy a Szőlő utca igazgatója kiskorúként szexuálisan bántalmazta.
Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia bővebb változata leválasztaná Magyarországot az EU-ról – a magyar miniszterelnök szerint az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma az amerikai stratégia. Lázár úgy értelmezte a dokumentumot, hogy leszarozta az EU-t. A Medián szerint a magyarok többsége tart attól, hogy az oroszok beavatkoznak a választásokba. A lengyel igazságügyi miniszter szerint a magyar kormány ma közelebb áll az oroszhoz, mint az EU vezetéséhez.
Jászai Gellért úgy tett szert a most az államnak milliárdokért eladott műsorszóró cégre, hogy apport révén megszerezte az állami Antenna Hungária döntő részét, abból leválasztotta és külön cégbe szervezte a műsorszóró üzletágat, amit most 72 milliárd forintért tovább-, azaz visszaadott.
Hír volt még, hogy
„Fél a »Tisza-adótól«?” – vidéki vásárban és Budapesten is feltettük a kérdést. „Ha a Fidesz versenyt akar csinálni abból, hogy kit utálunk, akkor van egy rossz hírem.” „A legjobban a fizetésadótól félek.” „16 év elég volt.” Többek között ilyen válaszokat kaptunk, amikor Ónodon és Budapesten az állítólagos „Tisza-adókról” és a közelgő választásról érdeklődtünk.
Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.
Nagy-Britannia, az USA és Franciaország választási rendszere is a múltban gyökerező többségi logikára épülnek, ami ma már aránytalanul torzítja a politikai versenyt. A választási rendszerek azonban tabunak számítanak. Van-e esély bármiféle reformra? Tóka Gábor politológussal beszélgettünk.
Nick Fuentes, az újmédia-sztár, akit Kanye West vitt el Trumphoz, és aki Charlie Kirkkel és Tucker Carlsonnal is összeveszett, és az amerikai elnökben és J. D. Vance-ben is csalódott, a feketéket és zsidókat szidva vallott arról, hogy még sosem volt szerelmes, és hogy nem meleg. Így gondolkodik a szélsőjobboldali fiatal republikánusok chicagói ikonja, aki „nem hajlandó behódolni az erkölcscsőszöknek”.
Hír volt még, hogy
Tyúkól#57: Asszertív karácsonyi ünnepeket kívánunk! Mi van, ha nincs bejgli? Hogyan ne legyünk idegbetegek szenteste? Miért nem tudunk normálisan kommunikálni? Ünnep előtti gyorstalpaló.
A szakértők és a szakmai szervezetek kegyetlennek tartják a javítóintézetek kiszervezését. Nem a fenntartóváltás a lényeg, és a Szőlő utcában történtek után hamisan cseng az az érv is, hogy ha már ott lettek volna a rendőrök, mindez nem fordul elő.
Jászai Gellért úgy tett szert a most az államnak eladott cégre, hogy apport révén megszerezte az állami Antenna Hungária döntő részét, abból leválasztotta és külön cégbe szervezte a műsorszóró üzletágat, amit 72 milliárd forintért tovább-, azaz visszaadott.
Nagy-Britannia, az USA és Franciaország választási rendszere is a múltban gyökerező többségi logikára épülnek, ami ma már aránytalanul torzítja a politikai versenyt. A választási rendszerek azonban tabunak számítanak. Van-e esély bármiféle reformra? Tóka Gábor politológussal beszélgettünk.
Az újmédia-sztár, akit Kanye West vitt el Trumphoz, és aki Charlie Kirkkel és Tucker Carlsonnal is összeveszett, és az amerikai elnökben és J. D. Vance-ben is csalódott, a feketéket és zsidókat szidva vallott arról, hogy még sosem volt szerelmes, és hogy nem meleg. Így gondolkodik a szélsőjobboldali fiatal republikánusok chicagói ikonja, aki „nem hajlandó behódolni az erkölcscsőszöknek”.
2025-ben a 444 stúdiójában is felpezsgett az élet. Élőben jelentkezünk minden hétfő reggel, elindult a Közért: ezeket a műsorokat mindenki láthatja, de előfizetőinknek köszönhetően tudnak elkészülni.
A szervezet szerint most valódi, szakmailag megalapozott megoldásokra és a gyerekek védelmére kellene összpontosítanunk, nem a konfliktus fokozására.
És a parlamenti képviselő nem a gyerekeket bántalmazó Szőlő utcai igazgatókat és gyerekfelügyelőket tartja bűnelkövetőnek.
A negyedik letartóztatásáról később döntenek. Az ügynek eddig hét gyanúsítottja van.
Csütörtökön eddig három ember ellen kezdeményeztek letartóztatást a hatóságok, Kovács-Buna Károly az egyik.
A Szőlő utcai ügynek eddig hét gyanúsítottja van. Ez már bőven túlmutat az eredeti prostitúciós ügyön, gyermekbántalmazásról és bűnpártolásról is szó van. Összeszedtük, mit lehet tudni eddig.
Illetve Tuzson Bence igazságügyi miniszter valóságtól egyre távolabb kerülő állításait arról, hogy nincsenek kiskorú érintettek.
A fiú 14 évesen került be a Szőlő utcába, ahol elmondása szerint az igazgató szexuálisan, mások fizikailag bántalmazták.
Vajon mekkora ellenállást szülne ez a terv a magyar kormány részéről?
A szuverenitásra oly kényes miniszterelnök nem az általa 15 éve teljhatalommal vezetett ország valamelyik stratégiájára olyan büszke. Ez a dokumentum ír arról is, hogy Magyarországot le kellene választani az EU-ról.
A miniszter szerint Brüsszel és az ukránok miatt akarják Orbánra kenni a Szőlő utcai botrányt. Az egyik felszólaló szociopatának és faszpörgettyűnek nevezte a turnézó politikust.
A többség szerint a legvalószínűbb, hogy ez orosz irányból fog érkezni. A kormányváltást preferálók sokkal jobban aggódnak a választásokba való külső beavatkozás miatt, mint a Fidesz szavazói.
Orbán pedig belülről akarja felrobbantani az Európai Uniót.
A kérdés az időzítés. Ha ugyanis Orbán tényleg erre készül, még a Fidesz jelenlegi kétharmados többségét felhasználva kell ezt meglépni. Egy szakértő szerint ez lenne az Orbán-rendszer megmentésének vészforgatókönyve.
De több más magyarországi szabályozást is kifogásolt az uniós testület.
Többek között a „kamikaze” drónok európai gyártásának előkészítésén dolgoznak majd.
Előrehozták a jövő évi pénzosztást, így még időben jöhetnek a postaládákba a kormánypárti kampányújságok, de jut majd rendezvényekre is.
A Ferencváros a második félidőben Varga Barnabás fejesgóljával szerezte meg a vezetést, továbbjutva a labdarúgó Európa-ligában.
Nem működtek a tárgyalóteremben a kamerák.
„Ha a Fidesz versenyt akar csinálni abból, hogy kit utálunk, akkor van egy rossz hírem.” „A legjobban a fizetésadótól félek.” „16 év elég volt.” Többek között ilyen válaszokat kaptunk, amikor Ónodon és Budapesten az állítólagos „Tisza-adókról” és a közelgő választásról érdeklődtünk.
Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.
Roszen Zseljazkov miniszterelnök kormánya januárban alakult.
Nem akarják, hogy holtpontra jusson a bővítési folyamat.
A 14 év alatti lányok számára.
Mi van, ha nincs bejgli? Hogyan ne legyünk idegbetegek szenteste? Miért nem tudunk normálisan kommunikálni? Ünnep előtti gyorstalpaló.