Nem tudom, létezik-e olyan halandó, aki akármilyen helyzetben is használja azt a kifejezést, hogy kellem, azt pláne nem tudom elképzelni, hogy létezik bárki is, aki a „kellem”-től érezné otthon magát valahol.

Pedig a háziasszonykodás Marie Antoinette-je szerint igenis szükséges a kellem, mint olyan, ahhoz, hogy kellőképpen emelkedett legyen a hangulat az otthonunkban, amikor vendégül látunk valakit. Pláne karácsonykor.

„Számomra a háziasszonykodás egyik legfontosabb alapelve a kellem. Szerintem ettől érzik otthon magukat a vendégek.”

Meghan Markle, a brit királyi családból kivonult Harry herceg felesége, aki a kivonulás ellenére is Meghan sussexi hercegnéként hivatkozik magára, a negatív kritikák után sem állt le életmódshow-jával, annyira nem, hogy a már bemutatott két évad után készített karácsonyi különkiadást is. Akik amiatt aggódnának, hogy a karácsony miatt bizonyára elmarad a szárított virágszirmok szórása, azokat meg kell nyugtatnom, mindig akad, amiben el lehet rejteni pár szirmocskát. Sőt, ilyenkor is át lehet zacskózni ipari édességeket, hogy elhitessük a szeretteinkkel, hogy az házi készítésű finomság.

A mindössze 50 perces műsor azzal indít, hogy Meghan Markle végre megtanít minket, tudatlanokat a fadíszítés csínjára-bínjára. Például elárulja, hogy amikor feltekeri az égősort a fára, akkor a fatörzsre koncentrál, hogy „belülről világítson” a fa. Közvetlenül ezután már azt mutatja be nekünk, hogyan készít adventi naptárt a gyerekeinek. Mármint nem azt mutatja be, hogyan kell a saját két kezünkkel megcsinálni magát a naptárt. Nem, természetesen vásárolt kettő darab, 24 zsebecskével ellátott, csinos kis textilnaptárt, hogy elmagyarázhassa nekünk, hogyan kell a kis zsebecskékbe apró meglepetéseket rakni. Engem rögtön meg is lepett, mert a gyerekeknek nem csokit, cukrot vagy mittomén, kis színes-szagos radírkákat és hasonló haszontalan, ellenben a gyerekek számára kincset érő szirszarokat rejtett a zsebekbe, hanem kézzel írt üzeneteket: „Szeretlek, mert nagyon bátor vagy.” Tegye fel a kezét az az óvodás/kisiskolás, aki nem nézne furán a szüleire, ha csoki helyett papírfecniket találna reggel az adventi naptárában.