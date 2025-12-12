Szijjártó Péter hajnali 6-kor felszólította Brüsszelt

Korán kelőknek igaz csemege: a nap még el sem érte a látóhatárt, amikor a magyar külügyminiszter máris dörgedelmes Facebook-posztban állt bele Brüsszelbe. Vagyis egészen pontosan Mark Rutte NATO-főtitkárba, de hát ugye a Brüsszel gyűjtőnév egy fokkal gyorsabban hívja elő az erre tréningezett közönségből a lényeget.

Szóval az történt, hogy Mark Rutte csütörtökön Berlinben tartott közös sajtótájékoztatót Friedrich Merz német kancellárral, ahol azt találta mondani:

„Mi vagyunk Oroszország következő célpontja.”

Rutte egyenesen birodalomépítéssel vádolta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és sürgette a NATO-tagállamokat, hogy növeljék a védelmi kiadásaikat és termelésüket, emellett jelezte azt is, hogy szerinte a NATO-nak jelentősen növelnie kellene katonai jelenlétét a keleti szárnyon.

Mit lépett erre Szijjártó Péter? Először is leleplezte Brüsszelt.

”Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla. Mark Rutte meredek dolgokat mondott: »mi« vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk.”

Szijjártó azt is elmagyarázta a hajnali olvasóknak, hogy mi lehet Brüsszel ördögi terve.

„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat.”

Ezután pedig a Moszkvából frissiben hazatért magyar külügyminiszter a magyarok nevében gyorsan el is határolódott, bőkezűen mérve a felkiáltójeleket.

„Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk. Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!”

Alább megtekinthető a teljes poszt: