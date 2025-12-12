Trump szerint nem minden drog egyforma, nagyot lazítana a marihuána besorolásán





Donald Trump elnök kezdeményezni fogja, hogy változtassanak a marihuána besorolásán a szövetségi jogrendszerben, jelentősen enyhítve azon - írja a Washington Post. Trump terve szerint a füvet az első kategóriából a harmadik osztályba sorolnák vissza, a heroin mellől az egyes fájdalomcsillapítókat és szteroidokat is tartalmazó harmadik osztályba. A lap szerint az elnök erről szerdán telefonon beszélt Mike Johnson republikánus házelnökkel. Trump az Ovális Irodából, egészségügyi adminisztrációjának két vezetője, Robert F. Kennedy Jr. és Mehmet Oz, valamint a marihuánabiznisz több képviselőjének társaságában hívta fel a lazítást eddig ellenző Johnsont.

A WaPo úgy tudja, hogy Trump elnöki rendelettel fogja utasítani a szövetségi szerveket az ismert könnyűdrog átsorolásának megkezdésére.

A lépés nem jelenetné a fű legalizációját vagy dekriminalizációját, de jelentősen csökkentené a kiszabható büntetéseket és könnyítené a marihuána orvosi felhasználását, az azzal kapcsolatos kutatásokat, valamint egyszerűsítené a legális fűbizniszben utazó cégek gazdálkodását. Bár a marihuána szövetségi szinten jelenleg még a legfelső kategóriába sorolt drognak számít, az 50 államból 24 már teljesen legalizálta a fogyasztását, további 15-ben pedig orvosi célra szabad használni. További hét, nem legalizáló államban dekriminalizálták a fogyasztását.

A Washington Postnak nyilatkozó, marihuánatermesztő cégeket képviselő Shane Pennington ügyvéd szerint ez lenne a legkomolyabb reform a szövetségi fűpolitkában a marihuána első kategóriába sorolása óta, ami a hetvenes években történt, vagyis fél évszázada. A vonatkozó jogszabályok szerint Trump nem dönthet egyszemélyben a kérdésben, de utasíthatja az igazságügyi minisztériumot, hogy folytassa le az átsoroláshoz szükséges eljárásokat.

A drogokat öt osztályba sorolja az amerikai szövetségi jog, az első kettőbe tartoznak a hagyományos, európai értelemben vett kábítószerek, a harmadikba az erősebb fájdalomcsillapítók, szteroidok és hormonok, a negyedikbe a Xanax, a Valium és néhány más fájdalomcsillapító, az ötödikbe pedig például a Robitussin köptető.