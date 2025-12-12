Visszaadja a díját az Eurovíziós Dalfesztivál tavalyi győztese, így tiltakozik Izrael részvétele miatt

Egye többe tiltakoznak Izrael részvétele miatt az Eurovíziós dalfesztiválon. Öt ország (Spanyolország, Hollandia, Írország, Szlovénia és legutóbb Izland) már bejelentette, hogy bojkottálja a rendezvényt, most pedig a tavalyi győztes, Nemo közölte, hogy visszaadja a trófeáját. A svájci énekes szerint „egyértelmű ellentmondás” van Izrael versenyben való részvétele és az „egység, befogadás és méltóság” eszméi között, amelyeket a verseny képvisel.

Nemo és a trófea, amit visszaad.
Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Martin Green, az Eurovíziós Dalfesztivál igazgatója azt mondta, hogy az Eurovízió „elszomorodott” a döntés miatt, de tiszteletben tartják az énekes nézeteit.

Forrás

Izrael részvétele az Eurovízión egyre nagyobb feszültséget okoz a gázai háború és az idei rendezvény alatti szavazási vita miatt.

Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) múlt héten tartotta éves közgyűlését, ahol megvitatták a tagok Izrael részvételével kapcsolatos aggodalmait is, és szigorúbb szavazási szabályok bevezetéséről döntöttek, mivel felmerült, hogy Izrael saját szavazói javára manipulálta a voksolást, kizárásról azonban nem született határozat.

A bojkottáló országok mellett Lengyelország, Ausztria és Németország viszont megerősítette, hogy részt vesz a versenyen, azzal érvelve, hogy az Eurovízió eredendően apolitikus dalversenynek készült, amelynek célja Európa egységének erősítése.

tévé eurovíziós dalfesztivál izland némó gáza hollandia Izrael Szlovénia írország spanyolország európai műsorsugárzók uniója
