Zelenszkij Kupjanszkba látogatott, amiről az oroszok azt állították, elfoglalták

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kupjanszkba látogatott, amelynek egyes részeit az ukrán fegyveres erők visszafoglalták, és ott körbezárták az orosz csapatokat. Az ukrán elnök a térségbe látogatva méltatta a hadműveletet, mondván, az diplomáciai értelemben is erősíti Ukrajnát.

Miközben az Egyesült Államok által támogatott békeerőfeszítések zajlanak, Moszkva azt állítja, hogy minden fronton előrenyomul, és elfoglalta Kupjanszkot, valamint a keleti országrészben fekvő, stratégiai jelentőségű Pokrovszk városát. Kijev ezt tagadta, hangsúlyozva, hogy a harcok továbbra is folynak.

A pénteken közösségi oldalán közzétett videófelvételen Zelenszkij golyóálló mellényt viselve látható, amint Kupjanszk bejáratánál, a város nevét feltüntető tábla előtt áll.

„Ma rendkívül fontos, hogy eredményeket érjünk el a frontvonalakon, hogy Ukrajna a diplomáciában is eredményeket tudjon elérni” – mondta Zelenszkij a felvételen.

Az ukrán hadsereg azt közölte, hogy felszabadította Kupjanszk több északi kerületét. A közlés szerint az orosz utánpótlási útvonalakat elvágták, és több száz orosz katonát bekerítettek. (Reuters)