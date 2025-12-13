444 kalendárium #13: Kollégánk a gyermekvédelmet erősítő munkacsoport tagja lett

2025 januárban megalakult a Gyerekasztal Munkacsoport, melynek célja, hogy pozitív változást idézzen elő elsősorban a magyar katolikus egyházi gyermekvédelemben, és összességében is erősítse a gyermekek védelmét a magyar társadalomban.
A munkacsoport tagja lett kollégánk, az egyházon belüli visszaélésekről évek óta tudósító Urfi Péter is. A Magyarországon egyedülálló szakmai összefogással megalakult munkacsoport célja egy múltfeltáró vizsgálat előkészítése.
Az elmúlt években számos nagy hatású cikk (és egy nyomtatott kiadvány) jelent meg Urfi Pétertől a témában a 444-en, és büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan szervezetben is szerepet vállal, ami a gyermekjogi témákról és a szexuális visszaélésekről szóló közbeszéd minőségét próbálja javítani.
Urfi Péter idén is közölt egy hatalmi visszaélésről szóló cikksorozatot, ezúttal a színház világából. Az Átlátszó Erdéllyel közös, a Journalismfund Europe támogatásával készült oknyomozásban arról számoltak be, hogy Fazakas Mihály, a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely vezetője súlyos határátlépéseket követett el kiskorúakkal szemben.
A sorozat hatására Fazakas lemondott az Osonó vezetéséről.
Katolikus vezetők, egy pap áldozata és Urfi Péter kollégánk is része a civil kezdeményezésnek, amely az egyházon belüli visszaélésekről szóló országjelentés előkészítésén dolgozik.
Két éve jelent meg Urfi Péter összefoglalója a katolikus egyház ősi küzdelméről a gyermekbántalmazó papokkal. Az újra nagyon aktuális „Isten háta mögött” megvásárolható online és a 444 karácsonyi könyvvásárában is.
A Székelyföldről Budapestre költöző Osonó Színházműhely karizmatikus vezetője az érintettek szerint rendszeresen visszaélt hatalmi pozíciójával, és intim kapcsolatot próbált kialakítani kamaszokkal. Fazakas Misi tagadja, hogy szexuális visszaéléseket követett el.
Cikksorozatunk hatására a karizmatikus rendező, Fazakas Misi lemondott az Osonó Színházműhely vezetéséről, a rendőrség nyomoz. Ebben a rendhagyó cikkben azt is próbáljuk bemutatni, hogyan lehet biztonságosabb egy nyári tábor vagy iskolai szakkör.