800 dolgozóját küldené el a gödi akkugyár év végéig

A Samsung gödi akkumulátorgyára manapság teljes kapacitásának 30-40 százalékán termel a Telex szerint, ennek megfelelően pedig a dolgozói létszámot is igyekszik csökkenteni. A lap szerint volt, akit arra hivatkozva küldtek el, hogy egy megbeszélésen csúnyán beszélt.

A Samsung gödi akkumulátorgyára Fotó: Németh Dániel/444

A Samsung év végéig 800 fő leépítésére készül – igaz, ők nem belsős munkatársak, hanem munkaerő-közvetítőktől bérelt külsősök, így ők a statisztikájukban sem fognak látszani, írja a lap. Ráadásul a Samsung igyekszik a magyar dolgozók arányát is csökkenteni, az alacsonyabb pozíciókba már inkább kevésbé kritikus ukrán és filippínó dolgozókat vesznek fel.

A Samsung és az SK 2024 elején még több mint 8000 alkalmazottal rendelkezett, ebből mára már viszont 2300 fővel alacsonyabb a létszám. A hazai akkugyártás nem épp a jobbik időszakát éli, a korábbi 250-300 milliárd forintos havi termelési értéke mára 200 milliárd alá csökkent. Ennek megfelelően már másfél éve zajlik a dolgozói létszám csökkenése.