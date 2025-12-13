A rajongók őrjöngtek és székeket dobáltak a pályára Messi első indai fellépésén

Kaotikusan indult Lionel Messi indiai turnéja szombaton: a szurkolók kifütyülték, feltépték a székeket a stadionban, és a pályára dobták őket.

A felháborodás oka az volt, hogy a világklasszis focista csak 20 percet töltött a kolkatai Salt Lake stadionban. Egy férfi elmondása szerint a szurkolók akár 12 000 rúpiát (34 ezer forintot) is fizettek a jegyekért, ami az államban a havi átlagkeresetnek több mint a fele.

Ezért cserében Messit sokan nem is láthatták, mert kísérői szorosan körül fogták.

A kínos felvételekből a Guardian csinált egyperces összefoglalót: