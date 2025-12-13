Egy kiszivárgott levél szerint csak 1,6 szakorvos van a Szent Imre Kórház ügyeletén, így veszélyben az ellátás, a kórház csak részben cáfolt

„A Szent Imrében gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos felállt, jelenleg mindössze 1,6 FTE szakorvosi kapacitásuk van. Emiatt ma estétől december végéig - és várhatóan januárban sem - nem tudják kiállítani az ügyeletet. Az eddig besegítő belgyógyász és intenzíves kollégák egyhangúan jelezték, hogy nem vállalják tovább a műszakvezetést”

– többek között ez áll abban a kiszivárgott levélben, amit Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, a Röntgen blog szerzője tett közzé szombaton (az FTE azt jelenti, hogy full time employee, azaz főállású munkavállaló). A levél szerzője azt állítja, hogy a megírás napján az Országos Kórházi Főigazgatóságnál vett részt egyeztetésen, amelyen a téma a kórház sürgősségi osztályának helyzete volt.

Az OKFŐ a levél szerint úgynevezett kirendelésben gondolkodott – vagyis hogy a kórháznak ezt a feladatát akadályoztatás miatt más intézményeknek adják át ideiglenesen, amire a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján rengeteg példát találunk –, ám ezt el kellett vetni. Egyrészt azért, mert jogszabály szerint legalább 15 nappal előre kellene értesíteni az érintetteket, másrészt mert a levél szerint minden más SBO- és kórházvezetés egyhangúlag ellenállt ennek.

„Átmeneti megoldási javaslatként az hangzott el, hogy a kritikus állapotú betegeket a működő sürgősségi osztályok között osztanák szét, míg a nem kritikus betegek ellátását valamilyen formában a Szent Imre próbálná megoldani. Ugyanakkor fontos, hogy konkrét konszenzus vagy végleges döntés egyelőre nem született” – olvasható a levélben, amely azzal zárul, hogy az aláíró kéri: „a helyzetet rugalmasan, egymást támogatva kezeljük”, és köszöni mindenki munkáját „ebben a bizonytalan időszakban”.

A kórház a nyilvánosságra került levélre válaszul kiadott közleményben részben cáfolta az abban szereplő állítást, azt írja, most is fogadják és ellátják a sürgősségire bevitt betegeket. Arról viszont nincs szó, hogy mi lesz januártól, és a sorok között olvasva napnál világosabb, hogy komoly emberhiánnyal küszködnek. A közleményük szó szerint így szól (a kiemelés tőlem):

„A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi betegellátó osztálya változatlanul fogadja és ellátja az ellátási területéről beszállított betegeket. A sürgősségi osztály vezetését 2025. december 1. napjától Dr. Xantus Gábor főorvos látja el. Ő és a kórház menedzsmentje folyamatosan dolgozik a szakorvosi kihívások teljes körű megoldásán. Dél-Buda sürgősségi ellátása kórházunk integrált betegellátó rendszerének köszönhetően folyamatosan biztosított.”