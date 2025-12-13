Egy török civil hajót támadott meg drónnal Oroszország

Egy orosz drón célzott támadást intézett szombaton a Viva nevű török hajó ellen a Fekete-tengeren – közölte az ukrán haditengerészet sajtószolgálata. A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet.

A hajón 11 török állampolgár tartózkodott. A támadás következtében a legénység nem sérült meg, és a hajó tovább halad Egyiptom felé. „Oroszország durván és cinikusan megsérti a nemzetközi tengerjogi normákat. Az ilyen cselekmények közvetlenül ellentétesek a hajózási szabadság alapvető elveivel” – hangsúlyozta közleményében a haditengerészet. (MTI)



