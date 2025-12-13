Egy új kor hajnala: Szijjártó Péter bebizonyította, hogy a magyar nyelv a legdurvább torzításokat is képes kifejezni

Szombat hajnalban új videó jelent meg Szijjártó Péter külügyminiszter közösségi oldalán, amelynek fő állítása az, hogy

„a munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen”.

Nehéz erre mit mondania annak, akinek rémlik még, hogy az eredeti kormányzati ígéret szerint „az első új paksi blokk 2023-ban kezdhet működni”. Tíz éven át folyamatos volt az ígérgetés, csak egyre tolódó határidőkkel, hogy mikor kezdhet termelni az atomerőmű. De a kormány tavaly év eleje óta már nem is nagyon ígérget, és a legoptimistább számítások 10 éves (!) csúszással, 2033-as kezdéssel számolnak.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója és Szijjártó Péter Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A projekt egyik része, és közel sem a legfontosabb, maga az építkezés, és ennek szimbolikus kezdete: az első betonöntés. Erről Szijjártó Péter nagy magabiztossággal nyilatkozott az elmúlt években. Az Átlátszó gyűjtése szerint

az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának 2022. májusi ülésén azt mondta, hogy „az első beton öntése a jövő esztendőben, tehát 2023-ban, annak valószínűleg inkább a második felében reális”.

2024 tavaszán Szijjártó közös sajtótájékoztatót tartott Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával, ahol közölték, hogy 2024 végére jutnak el az első betonöntésig .

2024 végén Szijjártó az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának novemberi ülésén azt közölte, hogy 2025. január-februárban történhet meg az első betonöntés a tervezett ötös blokk helyszínén.

A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű-bővítésen, s ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építése a helyszínen - közölte Szijjártó Péter szombat hajnalban.

Tehát még nem öntik a betont, még nincs kész a beöntéshez szükséges szerkezet sem, de elkezdődhet ennek építése.

„Február 5-én kerül majd az első beton a földbe, és ennek az előkészítő munkálatai gyorsabban haladnak, mint korábban terveztük, így az első betonöntéshez szükséges vasbeton-szerkezet építését nem januárban, hanem már ma el tudtuk kezdeni" - büszkélkedett a miniszter. „Ez a vasbeton-szerkezet jelenti az előfeltételeit annak, hogy az első beton le tud kerülni a földbe. A következő napokban és hetekben összesen 133 tonna vas beépítésére kerül sor” - tette hozzá. „Tehát az építkezést fel tudtuk gyorsítani, most jóval a tervek előtt haladunk, és a januárra tervezett munkát, vagyis az első beton vasbeton szerkezetének építését a mai napon elkezdjük” – jelentette ki Szijjártó Péter, de a várakozásokkal ellentétben nem jelentek meg bohócsapkás tévések, hogy azt kiabálják: kész átverés!