Egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában az orosz támadás után

Több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül Ukrajnában, miután orosz légicsapások érték az energetikai és ipari infrastruktúrát, írja a BBC. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter szerint öt régiót támadtak az oroszok, legalább öt ember megsérült, és folyamatban vannak a tüzek eloltása és az ellátás helyreállítása.

Az orosz léigerő egy MiG-31-ese Kinzsal rakétát indít az orosz légierő 2022. februári hadgyakorlatán. Fotó: Sputnik via AFP

Az orosz védelmi minisztérium közölése szerint a csapások során Kinzsal hiperszonikus rakétákat is bevetettek, amelyeket nehéz nyomon követni, mivel repülés közben is képesek irányt váltani.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közölte, hogy az ukrán zaporizzsjei atomerőmű az éjszaka folyamán ideiglenesen kiesett az áramellátásból „az elektromos hálózatot érintő széles körű katonai tevékenységek” miatt, de mostanra újra bekapcsolták. Az erőmű Ukrajna orosz ellenőrzés alatt álló területén található. Nem üzemel, de a reaktorok hűtéséhez folyamatos áramellátásra van szükség.