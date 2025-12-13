„Gáspár Győző és Győzike két külön ember” – Győzike szerint a lánya annyira független tőle, hogy ezt meg kellett írnia

A héten Szijjártó Pétert külgazdasági és külügyminisztert Gáspár Evelin is elkísérte Moszkvába, ahonnan egy terjedelmes TikTok-videóban számolt be. Ezek után derült ki, hogy Gáspár Győző idősebbik lánya a Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozik sajtóreferensként és ő kezeli a miniszter Facebook-oldalát is.

Gáspár Evelin csinált már tegeződős interjút a miniszter úrral arról, hogy nem minden nap érkezik Vásárosnaményba 20 milliárd forint, és arról is kérdezte már a miniszter urat, hogy a Mikulás vajon csizmában vagy stoplisban érkezik-e hozzájuk, és hogy vajon a miniszter úr kapott-e már virgácsot (kapott).

Mindezek gyorsan végigszaladtak a sajtóban, a reakciók miatt pedig úgy érezte Gáspár Győző, hogy védelmébe kell vennie a nagyon független, önálló és autonóm Gáspár Evelint. Facebook-oldalán adott hangot annak – amit a 24.hu vett észre –, hogy édesapaként mennyire mélységesen felháborítja, ahogy Evelin karrierjét összemossák a Győzike karakterrel.

„Gáspár Győző és Győzike két külön ember. Győző, aki este lefekszik, örül, szomorkodik – egy hétköznapi ember. Győzike pedig egy bohóc, egy szórakoztató figura, akit lehet szeretni vagy utálni, de ő csak egy szerep. Az, hogy Evelin eredményeit ezzel mossák össze, gusztustalan és figyelemhajhász dolog” – írja.

Pedig Evelin tanult, két nyelvet beszél és keményen megdolgozott azért, amit eddig elért, ezért „nem érdemli meg, hogy a Győzike karakter miatt ítéljék meg”.

Gáspár Győző büszke lányára, aki „a saját útját járja”, a Győzike-show egy dolog, Evelin karrierje pedig teljesen más történet.