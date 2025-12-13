Hétvégi olvasnivalók botrányokról, hazugságokról, olcsó orosz diszkontokról és világfelosztási kísérletekről

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, a hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, videóival. Többféle hírlevelünk van, itt lehet közöttük válogatni, és fut a kalendáriumunk is, melyben az év legnagyobb dobásait idézzük fel, érdemes azt is követni.
Nem túlzás arról beszélni, hogy az egész hét a Szőlő utcáról szólt. A rendőrség a héten látványosan megszállta az intézményt: több egykori alkalmazott került rács mögé, miközben több felvétel is előkerült arról, ahogy az ott dolgozók bántalmazzák a felügyeletük alá tartozó fiatalokat. Jelentkeztünk rendkívüli Helyzet:Van! adással és részletes összefoglaló cikkel is. Feltűnő volt, ahogy a kormány elkezdte megpróbálni átírni a fejekben, hogy mi is az a Szőlő utca, és végül az a „megoldást” találták ki, hogy a javítóintézetek irányítását és felügyeletét átadták a rendőrségnek, amit szakértők és szakmai szervezetek kegyetlennek tartanak. Volt a héten kormányinfó is, ahol elsősorban a Szőlő utcáról kérdeztünk. Magyar Péter közben szombatra szervezett vonulást a Karmelita elé, és pénteken nyilvánosságra hozott egy jelentést, ami szerint a szakellátásban élő gyerekek ötödét érintette valamilyen abúzus.
A hétfői élő műsorunkban a fideszes nyilvánosságban terjedő „Tisza-adó tervről” volt szó, videóriportunkban pedig fővárosi és vidéki helyszíneken kérdeztük az embereket arról, mennyit hisznek el mindebből. A Helyzet:Van! vendége volt Német Szilvi, aki nemrég közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be a Facebookon. Megnéztük emellett, hogyan tiktokoznak a magyar politikusok, és harmadik részéhez érkezett a miniszterelnök hazugságait összegyűjtő sorozatunk, azaz már Orbán Viktor 300 hazugságánál járunk. Foglalkoztunk azzal, hogy mit is jelent Orbán múlt hétvégi beszédében emlegetett bubek kifejezés, amire aztán Orbán stábja is reagált, és emellett
Elmentünk a frissen nyílt, szuperolcsó orosz hátterű boltba, ahol tömegnyomort, élethalálharcot, kőkemény szláv asszonyokat és csirkepépből készült húsárukat találtunk.
Foglalkoztunk az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiával, ami a világon csak egyetlen helyen akar beleszólni abba, milyen a demokrácia: Európában. (És aminek a bővebb változata leválasztaná Magyarországot az EU-ról.) Tóka Gábor politológussal, a Vox Populi választási blog szerzőjével beszélgettünk a nyugati választási rendszerek állapotáról, megírtuk, hogy Ilan Sor, aki ellopta a moldovai GDP nyolcadát, most azzal házal Oroszországban, hogy egy magyar cégen keresztül eurós kifizetéseket is el tud intézni az Unióban, és megnéztük, mi áll a Netflix–Warner-üzlet mögött, és miért korai máris pánikolni a netflixes középszerbe fulladó HBO miatt.
Írtunk emellett arról, hogy új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál, összefoglaltuk, mi történik a hondurasi elnökválasztáson, és megnéztük, ahogy a 27 éves, rasszista, incel, keresztény Nick Fuentes 2 órán át vitázott a 60 éves, konzervatív Piers Morgannel.
Most, hogy Krasznahorkai László személyében meglett a második magyar irodalmi Nobel-díjas, felidéztük, hogy a 20. században több tucat olyan magyar író és költő neve is keringett, akik a Nobel-díjbizottság látókörébe kerültek. A héten halt meg a dokumentarista fényképezés egyik legnagyobb alakja, Martin Parr, akinek munkásságára képválogatással emlékeztünk. Örültünk két jó krimisorozatnak és megnéztük Meghan Markle életmódsorozatának karácsonyi epizódját is.
Volt Tyúkól is a héten, az asszertív kommunikáció csodájáról, az ünnepi időszak elé hangolva.
Beleveri a padba a fejét, a földre löki, rálép, rugdossa.
Újabb embereket vettek őrizetbe, Juhász Péter pedig publikált egy felvételt, ami miatt lemondott a megbízott igazgató. Az év egyik legsúlyosabb bűnügyében egyre inkább égető kérdés: hogyan történhetett meg mindez? A Helyzet: van! rendkívüli adása.
Két igazgatót visznek el egymás után egy állami intézményből? 14 éven át alig titkoltan garázdálkodik egy sötét, aljas baromarc az embereivel a gyerekvédelmi rendszerben, és nem történik semmi? Amit erre a kormány mondani képes, attól végképp lefejeled az asztalt.
Nem állami gondozottak, nem gyerekek, nem ártatlanok. Bűnözők, fiatalkorúak, veszélyesek. Így is kell velük bánni, sajnálni nem kell őket. A tarthatatlan Tuzson-jelentés után új narratívát épít a Fidesz, hogy átkeretezze a hónapok óta tartó botrányt.
A szakértők és a szakmai szervezetek kegyetlennek tartják a javítóintézetek kiszervezését. Nem a fenntartóváltás a lényeg, és a Szőlő utcában történtek után hamisan cseng az az érv is, hogy ha már ott lettek volna a rendőrök, mindez nem fordul elő.
A rendőrség veszi át az ország öt javító- és nevelőintézetét. Az államkincstár nem tolja a csőd felé Budapestet.Ez történt a szerdai kormányinfón.
A kormány nem tudott arról, hogy a Szőlő utcában ilyen esetek történnek - mondta Gulyás Gergely a 444 kérdésére a megbízott igazgató által elkövetett bántalmazásokról szóló felvétel után. Bár már Orbán szerint is ki kellene vizsgálni, miért nem lépett hamarabb a rendőrség Juhász Péter Pál ügyében, a kormány szerint mégis az a jó megoldás, ha ezek az intézmények a rendőrség irányítása alá kerülnek.
A Tisza Párt elnöke azt írta, a kormány négy éve titkolja ezt a jelentést.
A légből kapott Tisza-programmal szintet ugrott a kormányzati kampány, amely végérvényesen elszakadt a valóságtól. Miért pont az Indexen szivárogtat a hatalom? És hogy működik a Fidesz virtuális trollhadserege? A stúdióban Czinkóczi Sándor és Rényi Pál Dániel.
„Ha a Fidesz versenyt akar csinálni abból, hogy kit utálunk, akkor van egy rossz hírem.” „A legjobban a fizetésadótól félek.” „16 év elég volt.” Többek között ilyen válaszokat kaptunk, amikor Ónodon és Budapesten az állítólagos „Tisza-adókról” és a közelgő választásról érdeklődtünk.
Közel 100 kamuprofilból álló fideszes hálózatot azonosított be Német Szilvi a Lakmuszon. Mire használják ezt a hálózatot, és hogyan lehet felismerni a kamuprofilokat?
Zohran Mamdani New York-i polgármester példája mutatja, mekkora a hatása egy jó TikTok-kampánynak. Itthon a Fidesz az olasz brainrotig és a lowkeyozásig, Magyar Péter az aurafarmolásig jut. A legtöbb esetben teljesen idegennek hat minden politikusi próbálkozás.
„Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen!” – szokta ismételgetni a miniszterelnök, akinek újabb száz hazugságát gyűjtöttük össze.
És kik mondják? Mármint Orbánon kívül.
Egy pesti kormánytag szerint legfeljebb vidékiek gondolhatják, hogy így beszélnek a pestiek.
November közepén jelentették be, hogy Humanisták néven új politikai platformot hoznak létre, és ezt nem fogadta kitörő öröm. Annak a félmillió embernek akarnak alternatívát kínálni, akik nem világosnarancs színű országot és kétpárti parlamentet szeretnének. De vészforgatókönyvük vajon van-e?
Jászai Gellért úgy tett szert a most az államnak eladott cégre, hogy apport révén megszerezte az állami Antenna Hungária döntő részét, abból leválasztotta és külön cégbe szervezte a műsorszóró üzletágat, amit 72 milliárd forintért tovább-, azaz visszaadott.
Az államháztartási hiány csaknem 800 milliárd forinttal magasabb, mint egy évvel korábban volt, ami 24 százalékos növekedést jelent. A központi költségvetés rekordhiányt ért el, és ha csak novembert nézzük, 72 százalékkal nagyobb lett a mínusz a tavalyinál.
Az edzők nem vették észre, hogy a kisfiú elsüllyed a tanmedencében, így azt sem tudják, mennyi ideig volt a víz alatt. A szülők feljelentést tettek, mert azt érezték, hogy a klub a szőnyeg alá akarja söpörni a történteket.
Tömegnyomor, élethalálharc, kőkemény szláv asszonyok, csirkepépből készült húsáruk, misztikusan alacsony árak a Basket Plusban. Nemcsak a vásárlást, hanem az ott kapható ételek egy részét is leteszteltük.
Megjelent az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia, amelyben a hivatalos dokumentum szintjére emelték J. D. Vance alelnök müncheni konferencián elmondott MAGA-kultúrharcos beszédét. Bevezették a „Trump-kiegészítés a Monroe-doktrínához” kifejezést.
Vajon mekkora ellenállást szülne ez a terv a magyar kormány részéről?
Nagy-Britannia, az USA és Franciaország választási rendszere is a múltban gyökerező többségi logikára épülnek, ami ma már aránytalanul torzítja a politikai versenyt. A választási rendszerek azonban tabunak számítanak. Van-e esély bármiféle reformra? Tóka Gábor politológussal beszélgettünk.
Ilan Sor, a világ egyik legnagyobb szerencselovagja kriptovalutákkal bizniszel. Mi köze egy szökésben lévő moldovai oligarchának, egy felszámolás alatt álló budapesti cégnek és egy kirgizisztáni kriptovalutának ahhoz, hogy Moszkva a Nyugattól független pénzügyi rendszert épít?
Nem eszik olyan forrón: nemcsak a rivális Paramount, hanem a politika és a versenyjogi aggályok is a Netflix útjába állhatnak. De mit nyerne a Warner Bros. felvásárlásával a streamingóriás? Mire terjed ki pontosan az üzlet? Miért nem örül ennek az érintetteken kívül nagyjából senki?
Új világfelosztási kísérlet zajlik Európában, de az EU nincs ott az asztalnál. Orbán vétófenyegetését is erőből nyomhatják le, hogy kijátsszák a talán utolsó lapjukat. És most már a begyasztott orosz vagyon miatt a belgákat is nyíltan fenyegetik.
Tíz nappal a hondurasi elnökválasztás után sem sikerült eredményt hirdetni. Úgy tűnik, az a jelölt nyert, akit Donald Trump támogatott. Közép-Amerikában a brutális amerikai beavatkozás az élet rendje, De azon még a hondurasiak is meglepődtek, hogy Washingtonból szabadon engedték nagypályás kábítószer-kereskedő volt elnöküket.
Az újmédia-sztár, akit Kanye West vitt el Trumphoz, és aki Charlie Kirkkel és Tucker Carlsonnal is összeveszett, és az amerikai elnökben és J. D. Vance-ben is csalódott, a feketéket és zsidókat szidva vallott arról, hogy még sosem volt szerelmes, és hogy nem meleg. Így gondolkodik a szélsőjobboldali fiatal republikánusok chicagói ikonja, aki „nem hajlandó behódolni az erkölcscsőszöknek”.
Móricz Zsigmond lehetett volna az első irodalmi Nobel-díjasunk, ha az MTA 1925-ben őt jelöli, és nem Herczeg Ferencet? Déry Tibor 1960-ban megkapta volna, ha nem kap Kádártól amnesztiát? Weöres Sándor csakugyan rajta volt az 1980-as shortlisten? Egy biztos: Krasznahorkai László délután átveszi a második magyar irodalmi Nobel-díjat.
Utánozhatatlan fotóival emlékezünk a hétköznapok legviccesebb képi dokumentátorára. Martin Parr bohózatot csiholt a banálisból.
Három évet kellett várni az újabb Tőrbe ejtve filmre, és nem kell csalódnia annak, aki szerette az előző kettőt. Azon túl, hogy ki a gyilkos, a kérdés az, hogy mi a mítosz és mi a valóság, és hogy mi a hit és a vallás lényege.
Meghan Markle életmódműsorának karácsonyi kiadásából megtudhattuk, hogy Harry herceg mikor izzad, és hogy hogyan kell ipari hulladékot átzacskózni, hogy elhitessük szeretteinkkel, az saját készítésű édesség.
Mi van, ha nincs bejgli? Hogyan ne legyünk idegbetegek szenteste? Miért nem tudunk normálisan kommunikálni? Ünnep előtti gyorstalpaló.